GÜNDEM KIBRIS-ÖZEL HABER

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri, Milletvekili Asım Akansoy, Gündem Kıbrıs Web TV’de Genel Yayın Yönetmeni Çiğdem Aydın’ın konuğu olarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Güney Kıbrıs’ın mülkiyetle ilgili adımlarını da değerlendiren Akansoy, şunları söyledi:

“Mülkiyet Kıbrıs sorununun 6 temel başlığından bir tanesi. Yatırımcı yatırım planlaması yaparken bu gerçeği dikkate alarak hareket eder. Siyasiler ise bu yatırımcılara demeli ki ‘bak hoş geldin, yatırım tabi ki yapabilirsin ama Taşınmaz Mal Komisyonu ile mutlaka temas et” bunu yapmak yerine Sayın Tatar, “yürüyün de korkmayın, arkanızdayız” dedi. Başbakan, “sizin yatırım yaptığınız mallar bizim kefaletimiz altındadır” dedi. AİHM’de davalar bize açılmıyor ki, Türkiye’ye açılıyor. Biz gerçekleri bozarak, değiştirerek hareket edemeyiz. Günün sonunda Kıbrıslı Rumlar her zaman yaptıkları gibi düğmeye bastı. Korkutmak endişe yaratmak için tutuklama yaptılar. “Konfor alanınızda boğulmayın” diyorlar bize. Onlarca sektör bundan etkilendi. Şu anda inşaat sektörü ellerindeki yatırımları satmaya çalışıyor yeni plan yok. Kıbrıslı Rumların bize bunu hatırlatmaması lazımdı, zaten bunu bilerek ilerlememiz lazımdı. TMK’nın varlığını son anda hatırladılar, halbuki TMK hayatımızın bir parçası olmalıydı. Davalar birikiyor. TMK’nın etkinliğini yitirdiğine yönelik dava açıldı, Eylül’de bu karara bağlanacak. Çok kritik bir noktadayız. Bu kadar sorumsuzca hareket edilmez. Çok kritik bir noktadayız. Tüm bunlar kaotik ortam yarattı. Esas mesele TMK’nın etkin rolünün hayata geçmesi.”