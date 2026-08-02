Gecede ilk olarak Cem Kafkas ve Orkestrası sahne alırken, ardından sevilen sanatçı Murat Kekilli söylediği birbirinden güzel eserlerle festival alanını dolduran vatandaşlara unutulmaz bir konser yaşattı.

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek: "Bu Sene Daha Coşkulu, Daha Huzurlu, Daha Kalabalığız"

Gecenin açılış konuşmasını yapan Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, sözlerine şu ifadelerle başladı:

"Emeğin, alın terinin ve ürettikçe var olan bir bölgenin muhteşem festivaline hoş geldiniz, sefalar getirdiniz."

Festivalin her geçen yıl daha da büyüdüğünü vurgulayan Başkan Bebek, "Bu sene daha coşkulu, bu sene daha huzurlu, bu sene daha kalabalığız." diyerek festival coşkusunu dile getirdi.

Konuşmasında festivalin başarıyla gerçekleşmesinde emeği bulunan herkese teşekkür eden Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek; başta Beyarmudu Belediyesi personeli olmak üzere belediye meclis üyelerine, bölge muhtarlarına, anavatan Türkiye'den gelen kardeş belediyelerin başkan yardımcılarına, görünmeyen kahramanlara ve organizasyonda görev alan tüm ekibe yürekten teşekkür etti. Ayrıca Murat Kekilli'ye ve festival alanını dolduran binlerce vatandaşa katılımlarından dolayı şükranlarını sundu.

Binlerce Kişi Murat Kekilli Şarkılarıyla Coştu

Festival alanını dolduran binlerce müziksever, Murat Kekilli'nin seslendirdiği "Bu Akşam Ölürüm", "Salını Salını", "Kara Gözlüm" başta olmak üzere sevilen birçok şarkıya hep bir ağızdan eşlik etti. Festival alanını kaplayan coşku, gece boyunca hiç dinmezken, katılımcılar unutulmaz anlar yaşadı.

"Sıfır Protokol, Çok Güzelsin Başkanım"

Konser sırasında halkın arasında vatandaşlarla birlikte konseri takip eden Başkan Bülent Bebek'i fark eden Murat Kekilli ise sahneden yaptığı samimi konuşmayla büyük alkış aldı.

"Başkanımı görüyorum... İşte bu! Ne güzel halkın arasında, sıfır protokol. Çok güzelsin Başkanım, hep daim olsun." sözleri festival alanındaki vatandaşlardan büyük alkış aldı.

Festival Bugün Fatma Turgut Konseriyle Final Yapacak

Öte yandan 12. Beyarmudu Patates Kültür, Sanat ve Spor Festivali bugün gerçekleştirilecek final gecesiyle sona erecek. Festivalin kapanışında sevilen sanatçı Fatma Turgut sahne alacak. Beyarmudu Belediyesi, tüm halkı bu büyük coşkuya ortak olmaya davet etti.