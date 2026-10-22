20 Temmuz 1974 Barış Harekatı sonrası adanın kuzeyine yerleşen Türkiye kökenli vatandaşların "Kıbrıs Cumhuriyeti" pasaportu hak sahibi Kıbrıslı Türkler ile olan evliliklerinden doğan çocuklarının AB pasaportu talepleri gündemde kalmaya devam ediyor.

2018 senesinde Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın konuya dair yaptığı bilgilendirme ve yarattığı seferberlik sonrası konu iç hukuku tüketme maksatları bakımından Rum yargısına taşınmaya başlamıştı.

MURAT METİN HAKKI, BAZI MÜVEKKİLLERİNİN VATANDAŞLIK HAKLARININ TANINMAYA BAŞLANDIĞINI BİLDİRDİ

Avukat Murat Metin Hakkı yaptığı açıklamada yargı yoluna başvuran bazı müvekkillerinin vatandaşlık haklarının tanınmaya başlandığını bildirdi. Hakkı, yıllardır cevapsız kalan bazı başvurularla ilgili açılan “idari ihmal” davalarının 2022 yılından itibaren kazanılmaya başlandığını ve Rum mahkemelerinin makul sürede karara bağlanmayan başvuruların mevzuat ihlali teşkil ettiğini kayda geçirdiğini ifade etti.

Hakkı, devamla mahkemenin verdiği ihlal kararları sonrası idari makamların resmi cevap vermeye başladığını ve “olumsuz” gelen yanıtlar için ikinci idari davaların dosyalandığını ve bu ret kararlarının iç hukuk yapılan uluslararası antlaşmalara uygunluğunun sorgulandığını belirtti.

"SON BİR YILDA 5 MÜVEKKİL, BU YOLLA VATANDAŞLIK HAKKI KAZANDI"

Hakkı’dan alınan bilgiye göre ikinci davaya konu olan bazı dosyalarda Rum Başsavcılığı uzlaşma yoluna girdi ve 2007’de açıklanan “sınırlı kriterlere uyan” kişilerin dosyaları onay için Rum Bakanlar Kuruluna iletildi. Hakkı, son bir yılda 5 müvekkilinin bu yolla vatandaşlık hakkını kazandığını en son olarak da K.A. ve Z.T.A. isimli kardeş olan müvekkillerinin haklarının onaylandığının 7 Ekim 2026 tarihli resmi yazıyla kendisine bildirildiğini aktardı.

Hakkı, on binlerce kişiyi ilgilendiren konunun nihai bir biçimde netleşmesi için adada siyasi çözüm veya konuya dair bir AİHM kararının gerekeceğini ve iç hukuk yolunun uzun olduğunu fakat israrlı takip ve kararlı hukuki mücadelenin eninde sonunda sonuç vereceğine olan inancını vurguladı. Hakkı’ya göre 2018’de dosyaladığı idari ihmal davaları arasında Rum Yüksek Mahkemesi’ne ulaşan bir dosya henüz olmadı.