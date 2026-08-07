Şenkul, trafik kurallarına uyulmamasının artık ülkenin en önemli sorunlarından biri haline geldiğini belirterek, "Trafik kurallarına uyulmaması artık ülkemizin milli güvenlik sorunudur. Bir sonraki kurban herhangi birimiz olabiliriz" ifadelerini kullandı.

Kazayla ilgili kamuoyunda yapılabilecek yorumlara da değinen Şenkul, Turan Obalı'nın yaşı üzerinden değerlendirme yapılmaması gerektiğini vurguladı. Obalı'nın 85 yaşında olmasına rağmen hem fiziksel hem de ruhsal açıdan oldukça sağlıklı olduğunu belirten Şenkul, kazanın karşı yönden gelen aracın şeridini ihlal ederek Obalı'nın kullandığı araca çarpması sonucu meydana geldiğini söyledi.

"Büyüklerimizi bile koruyamıyoruz" diyen Şenkul, yaşanan olayın kendisini derinden üzdüğünü ve aynı zamanda öfkelendirdiğini ifade etti.

Açıklamasının sonunda duygusal ifadelere de yer veren Girne Belediye Başkanı, "Affet bizi Turan amca. Biz sizlere layık olmak yerine dünyevi kazançlara teslim olmuş, değerlerini kaybetmiş bir insan topluluğu haline geldik" sözleriyle yaşanan can kaybının toplum adına büyük bir utanç olduğunu dile getirdi.

Şenkul, trafik güvenliği konusunda daha etkili denetimler ve kurallara eksiksiz uyulmasının hayati önem taşıdığını da vurguladı.