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Meclis üyeleri ve tüm şube amirlerinin toplantıda hazır bulunacağını kaydeden Şenkul, “Siz anlatacaksınız, biz notumuzu alıp gereğini yapacağız” ifadelerini kullandı.

Girne Belediye Başkanı Şenkul, “Bölgeye dair düşüncesi, sorunu olan herkesi Cuma akşamı saat 19.30’da Ozanköy Spor Kulübü’ne bekliyoruz” dedi.

Başbakan Ünal Üstel , Girne Polis Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Başbakan Ünal Üstel , Girne Polis Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 Şubat’ta yaşanan deprem sonrası ara verilen köy toplantılarına 28 Nisan günü saat 19.30’da Ozanköy buluşması ile tekrardan başlanacağını kaydetti.

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