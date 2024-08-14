Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile güncel durumu kamuoyu ile paylaştı.

Başkan Şenkul, "Uzun zamandır planladığımız, çalışmasını yaptığımız işler hayat bulmaya başlıyor. 1'inci katlı otopark ihalemizi başarıyla tamamlayıp bugün sözleşmemizi imzaladık. 2'nci katlı otopark ihalesinin çizimleri tamamlandı, yakında gerekli izinleri alıp onun ihalesine de çıkacağız. 3 ve 4'ncü katlı otopark ihaleleri için merkezi idareye aylar önce yaptığımız arsa taleplerine dönüş bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Murat Şenkul, "Bunlara ek olarak, içerisinde doğa yürüyüş alanı, çocuk parkı, organizasyon alanı, lunapark ve belediyeye ait konaklama tesisleri olan büyük bir projeyi hayata geçirmek için arazi satın almayı da içeren çalışmaları başlatmış durumdayız. Esnaf sitesi ve spor tesislerini içerecek bir başka yatırım için de muhataplarımızla prensip anlaşmasını vardık ve gelecek hafta taslak çizimlerine başlayacağız. Uzun süredir dolgu çalışmaları süren yeni mezarlık ve piknik alanının yol ve peyzaj çalışmalarına Eylül ayında başlıyoruz. Undp ile ihalesini sonuçlandırdığınız kanalizasyon pompa istasyonlarının yenilenme ihalesini kazanan şirketin yetkilileriyle teknik ekiplerimiz bugün sahada gerekli istişareleri yapmasının ardından beni ziyaret ederek süreç hakkında bilgi verdiler. Hedefimiz 6 ay içinde tüm pompa istasyonlarımızın yenilenmesinin bitmesidir" açıklamasını yaptı.

"Yine dün çıktığımız araç ihalesi vasıtasıyla istediğimiz koşullar oluşursa belediyemizin araç parkına yaklaşık 20 milyonluk TL’lik yeni iş araçları alacağız" diyen Şenkul, şöyle devam etti:

"Alınacak araçlar ağırlıklı olarak temizlik bölümü için olacaktır, buradaki hedefimiz temizlikte de istediğimiz hizmeti eksiksiz verebilmektir, şu anki araçlarımız çok eskidiği için ciddi sıkıntılar yaşamaktayız."

"GİRNE BELEDİYESİ'NİN AYLIK FAİZ KAYBI 4 MİLYON TL CİVARINDA"

Girne Belediye Başkanı Şenkul, "Ağırlığı trafik çekleri olmak üzere, merkezi idareden alacaklı olduğumuz rakam günden güne artmaktadır, merkezi idarenin de sıkıntılarını biliyoruz, zorlamak istemiyoruz ancak alacağımız olan rakamın aylık faiz kaybı Girne Belediyesi için 4 milyon TL civarındadır. Alacak bakiyenizin azaltılması için merkezi idareden anlayış bekliyoruz çünkü bizim o kaynakları kullanarak kentimiz için yapmak istediğimiz çok işimiz var" dedi.

"ARAZİ SATIN ALMA YOLUNA GİDECEĞİZ"

"Göreve geldiğimizden beri belediyenin elindeki kamusal alanları artıracağımızı söyledik ve bunu yaptık, yapmaya devam edeceği" ifadelerine yer veren Murat Şenkul, açıklamasının devamında ise şunları kaydetti:

"Bu noktada merkezi idarede kim olduğundan bağımsız birçok arazi için taleplerimizi yaptık fakat henüz sonuç alamadık. Biz oturup bekleyecek bir anlayışa sahip değiliz, bu nedenle: Önümüzdeki aydan itibaren belediye olarak istediğiniz koşullar oluştuğu zamanlarda kentimizin gelecekteki ihtiyaçları için arazi satın alma yoluna gideceğimizi de bilmenizi istiyoruz. Yukarıda bahsettiğimiz projelerin toplam bedeli 500 milyon Türk lirasının üzerindedir. Bu miktarın yaklaşık yüzde 10’u bağış nitelikli projeler, yüzde 40 kamu-özel ortaklıklar ve yüzde 50’si de öz kaynaklardan karşılanacaktır. Bu rakamlar, özellikle de öz kaynak bacağı ülkemizi yönetmek için umudun hala bitmediğini göstermek açısından önemlidir.

Hiç kimseye belediyenin 1 kuruşunu yedirmeyerek, oy kaybetme kaygısına hiç kapılmadan belediyemizin tabi sizlerin Hakkı olan her kuruş için mücadele ettik ve netice itibarıyla ayakları yere sağlam basan, mali yapısı güçlü bir belediye yarattık. Üstelik tüm bunları nüfus yüzünden hakkımızın çok yenildiği ve yenilmeye devam ettiği bir dönemde yaptık. Belki biraz uzun oldu ama uzun zamandır güncel durumu sizlerle paylaşmamıştık. Her zaman söylediğimiz gibi, az laf çok iş… Biz birlikte Girne'yiz."