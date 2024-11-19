Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüşmesinin eleştirilmesine yönelik sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Murat Şenkul, “Tufan Başkan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz ile görüşmüş diye bazı tatsız yorumlar okudum sosyal medyada. Ne var yani ülkenin hükümetine ve cumhurbaşkanlığına aday partinin başkanı Türkiye yetkilileri ile görüşmeyecek de Papua Yeni Gine Başkanı ile mi görüşecek?” ifadelerini kullandı.

“İYİDEN SAPLA SAMAN KARIŞTI ÜLKEDE”

Şenkul, açıklamasının devamında ise şunları kaydetti:

“Nasıl ki sayın Özgür Özel ile görüşüldü, Cevdet bey’le de görüşülmesi doğru olandır.

Ben başkanıma ve partime güveniyorum, bu noktadan hareketle: Bana göre CTP kiminle görüşüp kiminle görüşmeyeceğine kendi karar verir, bunun içinde ne CTP ne de Başkanı kimseye neden görüştüğüne dair açıklama yapmak zorunda değildir. İyiden sapla saman karıştı ülkede.”