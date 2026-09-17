Muratağa-Sandallar ve Atlılar’da, 1974’te Rum saldırılarında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin anılarını yaşatmak üzere Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) yaptırdığı Muratağa-Atlılar-Sandallar Şehitler Müzesi hizmete giriyor.

AA’nın yetkililerden edindiği bilgilere göre, şehit yakınlarının, 1974’teki Rum saldırılarında hayatını kaybeden ve toplu mezarlara konulan Kıbrıslı Türk şehitlerin anılarını yaşatmak üzere müze yapılması talebi üzerine, TİKA Lefkoşa Program Koordinasyon Ofisi harekete geçti.

Sandallar köyünde daha önce 16 öğrencisinden 14’ünü Rum saldırılarında kaybeden bir ilkokul olan, 1930 yapımı tarihi bina tadilattan geçirilip tefriş edildikten sonra müzeye çevrildi.

Muratağa-Atlılar-Sandallar Şehitler Müzesi’nde, başta Rum EOKA terör örgütü ve güvenlik güçlerince şehit edilen okul öğrencileri olmak üzere 14 Ağustos 1974’te Muratağa, Atlılar ve Sandallar köylerindeki toplu katliam kurbanı Kıbrıslı Türklere ait fotoğraflar, mektuplar, kıyafetler ve diğer kişisel eşyalar sergilenecek.

Ayrıca ortak hafıza oluşturmak ve tarihi sürecin hatırlatılması amacıyla bilgiseller ve veriler de Muratağa-Atlılar-Sandallar Şehitler Müzesi’nde paylaşılacak.

Tek katlı, 154 metrekare kullanım alanına sahip bir yapı olan müzenin bünyesinde barkovizyon alanı, giriş holü ve 62 metrekarelik ana sergi salonu bulunuyor.

Müzenin açılışının, yarın Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da katılımıyla yapılması öngörülüyor.