Muratağa, Atlılar ve Sandallar şehitlerinin hatırasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından hayata geçirilen Muratağa, Atlılar ve Sandallar Şehitler Müzesi, bugün düzenlenen törenle açıldı.

Törene; Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Korgeneral Ertan İnaltekin, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Şükrü Bilir, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, bazı bakanlar, milletvekilleri ve şehit yakınları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel, TİKA Başkanı Abdullah Eren ve Muratağa, Atlılar ve Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır konuşma yaptı. Konuşmaların ardından şehitler için dua okunmasıyla devam eden tören, müzenin açılışı ve gezilmesiyle sona erdi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİŞİSEL EŞYALARI VE BELGELERİ SERGİLENİYOR

Muratağa-Atlılar-Sandallar Şehitler Müzesi, Sandallar köyünde 1930 yılında inşa edilen ilkokulun tadilattan geçirilen binasında yer alıyor. Okulun, 16 öğrencisinden 14’ü Rum saldırılarında hayatını kaybetmişti.

Müzede, başta Rum EOKA terör örgütü ve güvenlik güçlerince şehit edilen okul öğrencileri olmak üzere 14 Ağustos 1974’te Muratağa, Atlılar ve Sandallar köylerindeki katliamların kurbanı Kıbrıslı Türklere ait fotoğraflar, mektuplar, kıyafetler ve diğer kişisel eşyalar sergileniyor. Müzede tarihi sürece ilişkin bilgiler de yer alıyor.

Tek katlı ve 154 metrekare kullanım alanına sahip müzede barkovizyon alanı, giriş holü ve ana sergi salonu bulunuyor.

AŞIR: “ONLARI YAŞATABİLECEĞİMİZ BİR MÜZE HAYALİMİZ VARDI”

Muratağa, Atlılar ve Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır, “Bu üç küçük Türk köyünde 52 yıl önce bir soykırım yaşanmıştır. Katliam ve savaş suçu işlenmiştir ancak cezasız kalmıştır.” dedi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren de, Muratağa, Sandallar ve Atlılar Katliamı’nı gerçekleştirenlerin ne tespit edildiğini, ne ceza aldığını, ne de yargılandığını belirtti.

Atlılar ve Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır ile TİKA Başkanı Abdullah Eren, Muratağa, Atlılar ve Sandallar Şehitler Müzesi’nin açılış töreninde konuşma yaptı.

Muratağa, Atlılar ve Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır törende yaptığı konuşmada, “Bu üç küçük Türk köyünde 52 yıl önce bir soykırım yaşanmıştır. Katliam ve savaş suçu işlenmiştir ancak cezasız kalmıştır.” dedi.

Katılımcılara o dönemde yaşanan gelişmeler ve köylerde yaşanan olaylar hakkında bilgiler aktaran Aşır, bölge halkını bir katliam çukuruna götürerek katlettiklerini, kayıplarının acılarının halen aynı tazeliği koruduğunu söyledi.

Aşır, şehitlerin eşyalarını sergileyerek hatıralarını yaşatabilecekleri bir müze kurma hayallerinin TİKA’nın desteğiyle gerçekleştiğini kaydetti.

Aşır, kimlik tespit çalışmalarının ardından şehitlere ait giysi, ayakkabı ve diğer eşyaların Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından kendilerine teslim edildiğini anlatarak, şehitlerin hatıralarını yaşatmak ve yaşananları gelecek nesillere aktarmak amacıyla müzeyi kurduklarını anlattı.

Aşır, bunun yanında okul binasından dönüştürülen müzede öğrencilerin sıra ve sandalyelerini koruduklarını, üzerlerine fotoğraflarını ve kitaplarını yerleştirdiklerini belirtti.

Bölgede yaşananları duyurmak için “Adım Adım Soykırım” adlı bir kitap yayımladıklarını, iki belgesel hazırladıklarını ve başka belgesel çalışmalarına da katkı koyduklarını ifade eden Aşır, yaşananları dünyaya duyurmak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Aşır, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne, TİKA’ya ve açılışa katılanlara teşekkür etti.

EREN

Muratağa, Atlılar ve Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır’ın kendilerini çok duygulandıran bir konuşma yaptığını belirten Eren, Aşır’ın annesiyle birlikte altı kardeşini şehit verdiğini söyledi.

İnsanlık tarihinin katliam hikayeleriyle dolu olduğunu belirten Eren, her şeyin kayıt altına alındığı 20. yüzyılda ve insanlığın gözü önünde yapılan bu katliamların hala devam ettiğini kaydetti.

TİKA’nın kuruluş sürecine ve çalışmalarına değinen Eren, dünyanın 57 ülkesinde faaliyetlerini sürdüğünü ifade etti.

“BİZLERİ ÇOK DUYGULANDIRAN BİR PROJE OLDU”

Eren, 2019’dan bu yana da KKTC’de faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, “Lefkoşa ofisimiz, 277 projeyi bugüne kadar hayata geçirdi.” dedi.

Projelerin sağlık, eğitim, tarım, hayvancılık ve ormancılıkla alakalı olduğunu dile getiren Eren, özellikle kültürel hafızayı diri tutmakla alakalı projeler yaptıklarını da kaydetti.

Eren, “Bugün burada Muratağa, Atlılar ve Sandallar Şehitler Müzesi’ni açıyoruz. Bizleri çok duygulandıran bir proje oldu.” diye konuştu. Muratağa ve Sandallar’da 89, Atlılar’da 37 masum insanın şehit edildiğini belirten Eren, bunların 66’sının çocuk olduğunu dile getirdi.

Projenin önemine değinen Eren, müzede Muratağa, Atlılar ve Sandallar köylerindeki katliamların kurbanı Kıbrıslı Türklere ait kişisel eşyaların da yer aldığını kaydetti.

Eren, KKTC’de faaliyetlerini aralıksız sürdüreceklerini dile getirdi.

Müzenin hayırlara vesile olmasını temenni eden Eren, Türkiye’den KKTC’ye gelecek olan vatandaşların müzeyi ziyaret etmelerini istedi.