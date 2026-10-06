Lefkoşa ağır ceza mahkemesinde yargılanan sanık 20 ay hapse mahkûm edildi. Ayşen Toroslu’nun başkanlığında, Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler ve Yargıç Engin Atıcı’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı Başkan okudu. Başkan, sanığın aleyhine 3 adet dava getirildiğini, sanığın tüm davaları kabul ettiğini söyledi. Başkan, sanık avukatının beyanlarına değinerek, 22 yaşında üniversite öğrencisi olduğunu, üzgün ve pişman olduğunu söylediğini aktardı. Başkan, savunmanın müteveffanın sürekli aniden yola atılan bir kimse olduğunu, kanında alkol tespit edildiğini öne sürdüğünü ifade etti. Başkan Toroslu, sanığın mahkemeye sunulan olgu ve emareler ışığında aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıkladı. Ölümle sonuçlanan kazaların artış gösterdiğine dikkat çeken Başkan, bu tür suçların acılara neden olduğunu ifade etti.

Tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme suçuna ceza yasasında 14 yıl hapis öngörüldüğünü belirten Başkan, her davanın kendine has olgulara göre değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Başkan, “artış gösteren kazalar nedeniyle birçok aile zarar görmekte ve büyük acılar yaşanmaktadır. Bu tür suçlara caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerekmektedir. Ancak cezalarla bu suçların önüne geçilemez. Yetkililerin ve toplumun da sorumlulukları vardır” dedi. Kazanın olgularına değinen Başkan, sanığın kazanın anında aracında dizüstü bilgisayardan WhatsApp ile görüşme yaptığını, bu durumun dikkatini dağıttığını, ayrıca mümkün mertebe yolun solunu tutmadığını belirterek. Bu huşuları ağırlaştırıcı etken olarak değerlendirdiklerini belirtti. Başkan, öte yandan sanığın 100 km olan yolda 63-70 km gittiğini, sürat yapmadığını, kanında alkol veya uyuşturucu bulunmadığını açıkladı. Kazanın saat 23.00 sıralarında meydana geldiğini belirten Başkan, “Aydınlatma lambaları yanmıyordu, müteveffanın üzerinde siyah kıyafetler vardı. Yaya geçişi olmayan şehirlerarası yolda Lefkoşa’ya doğru yürüyordu” dedi. Müteveffanın kanında 195 miligram alkol de tespit edildiğini kaydeden başkan, kazanın oluşmasında ciddi katkısal kusuru olduğunu ve bunu sanık lehine dikkate aldıklarını ifade etti. Başkan, devlet organlarının, Karayolları Dairesi’nin yollardaki güvenliği sağlamakla yükümlü olduğunu belirten Başkan, yolda aydınlatma olmamasını da sanık lenine dikkate aldıklarını ifade etti. Artan kazalara rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığına yeniden değinen Başkan, “Lambaların yanmaması ihmaldir ve kazanın oluşmasında katkısı vardır”dedi. Başkan Toroslu, tüm hususları değerlendirdiklerini, sanığın genç ve sabıkasız olmasını, kazanın vicdan yükünü taşımasını da lehine değerlendirdiklerini söyledi. Başkan, ancak sanığın dikkatsizlik sonucu kaza yaptığını, bu nedenle hapislik dışında başka ceza verilmeyeceğini ifade ederek, 20 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.