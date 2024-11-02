Kuzey Kıbrıs Tanıtma Platformundan verilen bilgiye göre 4-7 Kasım tarihlerinde İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenecek olan “Kıbrıs Mutlu Barış harekatının 50. yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konulu toplantıya katılacak olan başkanımız Okyay Sadıkoglu katılımcılara bir sunum yapacak ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın mesajını iletecek.İngiltere temasları çerçevesinde Kıbrıs Türk Ticaret Odası ofisi ile dünyanın en büyük Fuarlarından olan WTM World Travel Market Turizm Fuarında yer alacak olan KKTC Turizm Bakanlığı standını da ziyaret edecek.Kıbrıslı Türk sivil toplum örgütleri ile ve iş insanlarıyla da görüşecek olan Okyay Sadikoglu aynı zamanda KKTC Londra temsilciliğini de ziyaret edecek. Haklı Kıbrıs Milli davamızın 50. yılında gerçekleşecek olan bu önemli ziyaretlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Eğitim,Turizm,Ticaret, Sanayi ve Tarım konuları ele alınacak, reel yatırımların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılması için zemin sağlanacaktır.