Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlarından yargılanan Mustafa Kavaz hakkındaki dava karara bağlandı.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin kararını Yargıç Engin Atıcı okudu.
Yargıç, Mustafa Kavaz’ı 7 gram kokain ve 80 gram keneviri alma ve tasarruf etme suçlarından suçlu bularak mahkûm ettiklerini açıkladı. Söz konusu uyuşturucuların şahsi kullanım amacıyla tasarruf edildiği belirtildi.
Sanığın daha önce 2021 yılında 5 ay, 2023 yılında ise 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığına dikkat çeken mahkeme, buna rağmen ıslah olmamasını aleyhine değerlendirdi.
Uyuşturucu suçlarının yaygınlığına da dikkat çeken mahkeme, Mustafa Kavaz’ı 24 ay hapis cezasına mahkûm etti.