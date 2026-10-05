Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlarından yargılanan Mustafa Kavaz hakkındaki dava karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin kararını Yargıç Engin Atıcı okudu.

Yargıç, Mustafa Kavaz’ı 7 gram kokain ve 80 gram keneviri alma ve tasarruf etme suçlarından suçlu bularak mahkûm ettiklerini açıkladı. Söz konusu uyuşturucuların şahsi kullanım amacıyla tasarruf edildiği belirtildi.

Sanığın daha önce 2021 yılında 5 ay, 2023 yılında ise 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığına dikkat çeken mahkeme, buna rağmen ıslah olmamasını aleyhine değerlendirdi.

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Uyuşturucu suçlarının yaygınlığına da dikkat çeken mahkeme, Mustafa Kavaz’ı 24 ay hapis cezasına mahkûm etti.