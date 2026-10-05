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Uyuşturucu suçlarının yaygınlığına da dikkat çeken mahkeme, Mustafa Kavaz’ı 24 ay hapis cezasına mahkûm etti.

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Sanığın daha önce 2021 yılında 5 ay, 2023 yılında ise 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığına dikkat çeken mahkeme, buna rağmen ıslah olmamasını aleyhine değerlendirdi.

Yargıç, Mustafa Kavaz’ı 7 gram kokain ve 80 gram keneviri alma ve tasarruf etme suçlarından suçlu bularak mahkûm ettiklerini açıkladı. Söz konusu uyuşturucuların şahsi kullanım amacıyla tasarruf edildiği belirtildi.

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlarından yargılanan Mustafa Kavaz hakkındaki dava karara bağlandı.

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