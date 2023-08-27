Sarıgül'ün açıklaması şu şekilde:

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camii’ne yapılan kundaklama saldırısını şiddetle kınıyorum.

Bu saldırı sadece inançlarımıza ve kutsal değerlerimize yönelik bir saldırı değil, adada gerginliği artırmaya yönelik provokasyonların da devamıdır.

ABD’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne uyguladığı silah ambargosunu kaldırmasından cesaret alanlar şunu bilsinler ki Kıbrıs Türk’tür Türk kalacaktır.

Bizi bu kadar yürekten çağırmayın.

