Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu” suçundan tutuklanan M.A.A.A., A.A.B.E. ve A.E.H.E. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Mehmet Pınardan, 30 Eylül 2026 tarihinde saat 20.30 sıralarında, zanlıların birlikte kaldıkları apartman dairesinde ihbar üzerine arama yapıldığını belirtti.

Polis, mutfak masası üzerinde bulunan farklı boyutlardaki 9 poşet içerisinde toplam 48 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi.

Ayrıca zanlı A.E.H.E.’nin iç çamaşırında peçeteye sarılı yaklaşık yarım gram hintkeneviri, M.A.A.A.’nın pantolonunun arka cebinde ise hassas terazi bulunduğu belirtildi.

Bir zanlı cezaevine gönderildi

Polis, zanlıların 11 gündür tutuklu olduğunu ve soruşturmanın tamamlandığını açıkladı.

M.A.A.A. ve A.A.B.E.’nin sabıkası veya devam eden davası bulunmadığını belirten polis, iki zanlı için uygun teminat talep etti. A.E.H.E.’nin ise devam eden iki ayrı davası bulunduğu ifade edilerek cezaevine gönderilmesi istendi.

Yargıç Gizem Erciyas, M.A.A.A. ve A.A.B.E.’nin yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, kişi başı 100 bin TL nakit teminat yatırmalarına, birbirleri için birer kefilin 400 bin TL'lik kefalet senedi imzalamasına ve haftada iki gün polise giderek ispat-ı vücutta bulunmalarına emir verdi.

Mahkeme, A.E.H.E.’nin ise davaları görülünceye kadar bir ay süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi.