Mutlu olmak için bunları sakın söylemeyin!
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Mutlu olmak için söylememeniz gereken 7 şey
Size zararsız görünse bile söylememeniz gereken şeyler vardır.
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1) Sıkıldım
Derste sıkılıyorsanız, çalışmak zorunda olmadığınız için teşekkür edin. Evde sıkılıyorsanız, yapmanız gereken bir sürü iş olmadığı içi teşekkür edin. Yapacak hiçbir şeyiniz olmadığını söylemeyin. Can sıkıntısı eğlenceli olmasa da bir sürü alternatifiniz olduğunu düşünün.
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2) Senden nefret ediyorum
Nefret kelimesini, kelime dağarcığınızdan çıkarın.
Sevmediğiniz öğretmeninizi ya da patronunuz tanımlamak için bile bu kelimeyi kullanmayın. Eğer birisi canınızı sıkıyorsa, duygularınızı farklı bir şekilde ifade edebilirsiniz.
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3) Ölmek istiyorum
Şakasına bile olsa sakın ölmek istediğinizi söylemeyin. Bu hafife alınacak bir konu değildir ve bunu söylememelisiniz. Eğer depresyondaysanız ve gerçekten ölmek istiyorsanız profesyonel yardım almalısınız. Kötü bir hafta geçirmiş olsanız da bu ölmeniz gerektiği anlamına gelmez. İntihar hiçbir şeyin çözümü değildir.
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4) Yapamam
Eğer kendinize bir şeyi yapamayacağınızı söylerseniz, yapma ihtimalinizi düşürürsünüz. Olumsuz bakış açısıyla bir durumu çözemezsiniz. Yeteneklerinize güvenmeniz gerekir ve hayat karşınıza ne çıkarıyorsa üstesinden geleceğinize inanın. İyimser bakış açısı harikalar yaratır. Bütün bir günü olumlu olarak geçirdiğinizde farkı göreceksiniz.
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5) Hayat anlamsız
Hayır, hayat anlamlı. Kaderinizde kansere çare bulmak ya da çocuk bakmak bile olsa, bir nedenden dolayı hayattasınız. Başarılı olacağınıza inanmalısınız yoksa motivasyonunuzu kaybedersiniz. Hala varlığınızın anlamsız olduğunu düşünüyorsanız, sizi seven insanlar olduğunu ve varlığınızın onlar için anlamlı olduğunu unutmayın.
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6) Çirkinim
Herkesin güzellik görüşü farklıdır. Sizin çekici bulmadığınızı bir başkası harika bulabilir. Görünüşünüzden memnun olmadığınız, başkasının sizi güzel bulmadığı anlamına gelmez. Görünüşünüz hakkında endişelenmeyi bırakın ve hayatınızı yaşamaya bakın. Kişiliğiniz, görüntünüzden daha önemlidir.
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7) Kimseye ihtiyacım yok
Bazı insanlar yardım almayı reddeder. Yardım almadan bir durumun üstesinden gelmek mümkün olmasa bile, gene de destek istemezler. Hayatta kalabilmek için başkalarına ihtiyacınız var. İnsan her şeyin altından tek başına kalkamaz. Negatif duygularınızı pozitif duygularla değiştirirseniz, günleriniz daha keyifli geçecektir.