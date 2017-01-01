Mutlu olmak için bunları sakın söylemeyin!

5) Hayat anlamsız



Hayır, hayat anlamlı. Kaderinizde kansere çare bulmak ya da çocuk bakmak bile olsa, bir nedenden dolayı hayattasınız. Başarılı olacağınıza inanmalısınız yoksa motivasyonunuzu kaybedersiniz. Hala varlığınızın anlamsız olduğunu düşünüyorsanız, sizi seven insanlar olduğunu ve varlığınızın onlar için anlamlı olduğunu unutmayın.