İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla, cumartesi sabah saatlerine kadar müzik ve eğlence faaliyetlerine yasak getirildi.

TAK Muhabiri'nin Merkez Kaymakamı Fadıl Keleş’ten aldığı bilgiye göre, Girne açıklarında meydana galen gemi kazası nedeniyle ilan edilen yas kapsamında, toplumun elim olay karşısında duyduğu üzüntü ve hassasiyet dikkate alınarak, cumartesi sabahına kadar müzik ve eğlence faaliyetlerine ilişkin gerekli tedbirlerin alınmasına karar verildi.

Alınan karar doğrultusunda; düğün salonlarında düzenlenen düğünler istisna olmak üzere, konut, iş yeri, restoran, kafe, bar, eğlence mekanları ve benzeri yerlerde her türlü müzik yayınının yapılmaması ve bu yasağın ilgili tüm kişi, kurum ve işletmelere duyurulması, gerekli denetim ve kontrollerin gerçekleştirilmesi ve yasağa riayet edilmesinin sağlanması istendi.