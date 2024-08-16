Polisin açıklaması şöyle:

1. 15.08.2024 tarihinde, Gazimağusa’da kalmakta olduğu otel odasında ölü olarak bulunan Damla NAİLER (K-36)'in yapılan otopsisinde; ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmıştır. Kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 14.08.2024 tarihinde, Girne’de kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunan Yener GÖKALP (E-48)'ın yapılan otopsisinde; ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmıştır. Kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.