Polisin açıklaması şöyle: 

1.   15.08.2024 tarihinde,  Gazimağusa’da kalmakta olduğu otel odasında ölü olarak bulunan Damla NAİLER (K-36)'in yapılan otopsisinde; ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmıştır. Kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

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2.   14.08.2024 tarihinde,  Girne’de kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunan Yener GÖKALP (E-48)'ın yapılan otopsisinde; ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmıştır. Kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.