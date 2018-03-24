Nar kabuğunu çöpe atmayın!

Geçmişte yapılan çalışmalar nar kabuğunun kaynatılarak içilmesinin sakinleştirici etkisi üzerinde dururken bu formun ayrıca dizanteri, ishal, bağırsak solucanları ve daha birçok hastalıkta yararlı olduğu kabul edilmiştir. Bulabilirseniz %100 doğal nar çekirdeği yağı kullanmanızı öneririm. Ancak nar çekirdeği yağı bulamazsanız en azından nar çekirdeği özü içeren bakım kremlerinden kullanabilirsiniz. Bu kremlerin üretiminde kullanılan nar çekirdeği özü çok fazla işlemden geçtiği için özelliğini büyük oranda yitirir ama hiç yoktan iyidir.