Üstel, “Yeni dönemde narenciye tamamen eskisi gibi Türkiye’ye gönderilecek, hem Türkiye’de satışı sağlanacak hem de Türkiye üzerinden başka pazarlara ulaşması sağlanacak” dedi.

Başbakan Üstel, Ankara temaslarını BRT’ye değerlendirdi.

“Ülke ekonomisini nasıl daha iyi bir noktaya getirebiliriz konularını Ankara’ya her gelişimizde masaya yatırıyoruz” diyen Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile çok verimli bir toplantı yaptıklarını anlattı. Üstel şöyle konuştu:

“Bu verimli toplantı sayesinde, iki senede Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile neler yaptığımızı ortaya koyduk. Çünkü geçmişten kalan gerek yarım proje gerekse reformları bu iki sene içerisinde tamamladık. Ama geriye kalan bazı yarım projeler var ve halkımızın ihtiyaç duyduğu projeler mevcut. Onları da 2025 yılı içerisinde nasıl hayata geçirebiliriz diye konuştuk. Bunların çalışmasını gerçekleştirdik ve bir takvimlendirme programı yaptık.”

Bu çalışmaları yaparken, ülkede mevcut olan sorunları da ele aldıklarını ifade eden Başbakan Üstel, şunları kaydetti:

“Geçen sene narenciyede bazı sıkıntılar yaşadık ve o sıkıntıları aşmak için de sürekli anavatan Türkiye ile istişare ettik. Bu doğrultuda bir miktar portakalın Türkiye’ye getirilmesini sağladık. Bir miktar portakal dalında kaldığı için biz üreticinin üretimden kopmaması adına, onlara bir miktar ödemede bulunmak için çalışmalar yaptık. Şimdi son valensiya döneminde ağaçta kalan portakalın 160 milyonunu da önümüzdeki hafta üreticiye ödeyip, o üreticileri de mağdur olmaktan kurtaracağız.”

Başbakan Üstel, “Yeni dönemde narenciyenin tamamen eskisi gibi Türkiye Cumhuriyeti’ne geleceği ve Türkiye Cumhuriyeti üzerinden başka pazarlara göndereceğimiz ve Türkiye’de de bunun satışını sağlayacağımız konusunda fikir birliğimiz var” diye konuştu.

Başbakan Üstel, temasları kapsamında Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Efgan Ala ile de görüştüklerini anlattı.