Dernek Başkanı Turgut Akçın yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Ünal Üstel’in ekim ayının ilk haftası ödemelerin yapılacağı sözünü verdiğini kaydederek, ödemelerin hala yapılmamasını eleştirdi.

Bu yıl narenciye üreticilerinin bazı bölgelerde çok büyük zararlara maruz kaldığını belirten Akçın, ürünün yarısının fırtına ve doludan dolayı döküldüğünü, dalında kalan ürünün ise konsantreye gidecek kusurlu ürün olduğunu belirtti.

Zararın tespit edildiği yönünde kendilerine hala bilgi verilmediğini, girdi maliyetlerinin çok yükseldiğinini vurgulayan Akçın erken zamanda hem zarar hem de ürün bedeli ödenmezse bir çok ürecinin batacağı ve gelecek sezon ürününe bakamayacağı uyarısında bulundu.

Akçın ayrıca, tarım arazilerinin korunmasının önemini de hatırlatarak, bu konuda önlem alınmasını istedi.