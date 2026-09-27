Polisin ülke genelinde uyuşturucu maddeye yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda, farklı miktarlarda uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ile uyuşturucu kullanımında kullanılan bazı materyaller ele geçirildi. Operasyonlarda çok sayıda kişi tutuklandı.

Lefkoşa’da iki ayrı adrese operasyon

Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından H.Ö.’ye (E-36) ait iki ayrı ikametgahta yapılan aramalarda, yaklaşık 5 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yeşil reçeteye tabi 7 hap bulundu.

H.Ö. tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Aynı gün Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından B.H.’nin (E-31) kaldığı ikametgahta yapılan aramada ise yaklaşık 4 gram hintkeneviri, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir öğütücü ve bir hassas terazi ele geçirildi. B.H. tutuklandı.

Gazimağusa’da uyuşturucu operasyonları

Gazimağusa’da yapılan aramada R.L.M. (K-27) ve D.O.V.’nin (E-29) kaldıkları ikametgahta yaklaşık 1 gram hintkeneviri bulundu. İki şahıs da tutuklandı.

İsmet İnönü Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen bir başka operasyonda ise A.K. (E-37) ve S.K.’nin (E-68) kullanımındaki araçta, sentetik cannabinoid içerdiğine inanılan 3 parça kağıt ele geçirildi. İki şahıs tutuklandı.

Gazimağusa’da Ü.A.’nın (E-47) kaldığı ikametgahta yapılan aramada da sentetik cannabinoid içerdiğine inanılan 4 parça kağıt bulundu. Ü.A. tutuklandı.

Girne’de uyuşturucu ve yüklü miktarda para ele geçirildi

Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda M.S.A. (E-32) ve A.Ö.’nün (K-28) kaldıkları ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık 250 gram kokain, 8 gram hintkeneviri, MDMA içerdiğine inanılan 81 kapsül ve 26 hap ele geçirildi.

Aramada ayrıca uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 6 bin 80 TL, 400 Euro, 900 Dolar ve 850 Sterlin nakit para bulundu.

İki şahıs da tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.