Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Buğra Ulu, zanlı M.A.K.’nin 14 Ağustos 2026 tarihinde saat 21.50 sıralarında Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapmak istediği sırada valizine devriye gezen Pamir isimli Narkotik Dedektör Köpeği’nin tepki verdiğini söyledi.

Polis, bunun üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli ekip tarafından zanlının huzurunda valizde arama yapıldığını belirtti.

Yapılan kontrolde, içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 10 adet sarma sigara tespit edilerek emare olarak alındı.

Polis, zanlıdan izahat istendiğinde itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Zanlının ifadesinin teyit ve tekzip edildiğini kaydeden polis, ele geçirilen emarelerin analize gönderildiğini ve sonucun beklendiğini ifade ederek soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi amacıyla zanlının 7 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlı M.A.K.’nin soruşturma maksatlı 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.