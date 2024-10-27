Polisten uyuşturucu operasyonları ile ilgili yapılan detaylı açıklama şu şekilde:

26.10.2024 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Girne’de Gür Sokak üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından kullanımlarındaki araç içerisinde şüpheli olarak görülen Ü.E.Ş.(E-39) ve İ.Ç.(E-25)’nin üzerlerinde ve konu araçta yapılan aramalarda, tasarruflarında yaklaşık 84 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

26.10.2024 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Güzelyurt’ta Bahçeli Evler Bulvarı üzerinde, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen kullanımındaki araç ile seyir halinde olan araç sürücüsü A.H.(E-33) durdurulup, üzerinde ve konu araçta yapılan aramalarda, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve araçta yolcu olarak bulunan H.T.(E-32)’nin tasarrufunda ise içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan sigara izmariti tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

26.10.2024 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, İskele’de gerçekleştirilen Asayiş ve Trafik denetimleri esnasında, Polis Ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulan K.Y.(E-33)’nin kullanımındaki ve J.G.A.(E-22)’nın yolcu olarak bulunduğu araçta ve üzerlerinde yapılan aramalarda, yaklaşık 2 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan öğütücü ve cam pipo tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

26.10.2024 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Lefkoşa’da gerçekleştirilen Asayiş ve Trafik denetimleri esnasında, Polis Ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulan E.K.(E-38)’nin kullanımındaki ve Ö.E.(E-49) ile B.K.(E-28)’nin yolcu olarak bulundukları araçta ve üzerlerinde yapılan aramalarda, tasarrufunda yaklaşık 7 gram ağırlığında metamfetamin türü ile yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan cam boru ile pipo tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

27.10.2024 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Hamitköy’de, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı C.Ö.Ş. Ekipleri tarafından, kullanımındaki araç ile seyir halinde olduğu sırada şüpheli olarak görülen araç sürücüsü E.B.(E-27) durdurulup, üzerinde ve konu araçta yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.