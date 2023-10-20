Operasyonlarla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

1. 19.10.2023 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Kalkanlı’da A.F.A.(E-23) ve O.N.M.A.(E-23)’nın kalmakta oldukları iki ayrı ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada, toplam 60,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 159 adet bütün hap ile 27 adet kırık hap, yaklaşık 3 gram ağırlığında uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toz hap parçaları ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet metal öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

(Narko Güç Operasyonu 2)

2. 19.10.2023 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Lefkoşa’da, A.F.A.M.A.(E-24) ve H.A.(E-26)’nın birlikte bulundukları ikametgahta Lefkoşa Polis Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada, toplam 101 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile yaklaşık 10 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 1 adet hap ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 700 Stg, 310 Euro ve 7030 TL nakit para bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

(Narko Güç Operasyonu 3)

3. 19.10.2023 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Demirhan’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, K.T.(E-53)’nin tasarrufunda yaklaşık 250 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

(Narko Güç Operasyonu 4)

4. 19.10.2023 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Lefkoşa’da, V.I.A.(E-33)’nın kalmakta olduğu ikametgahın çevresinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Ekipleri tarafından soruşturma yapıldığı sırada, adı edilen polisleri fark etmesi üzerine ikametgahının penceresinden dışarıya, içerisinde yaklaşık 300 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunan paketi atıp, olay yerinden kaçmaya çalıştığı sırada suçüstü tutuklanmıştır.

Akabinde söz konusu şahsın ikametgahında yapılan aramada ise, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile yaklaşık 1 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerlerinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara ve plastik öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

