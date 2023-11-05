Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 19.00 sıralarında Girne’de Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından operasyon yapıldı.

Polisten sürücülere uyarı… Polisten sürücülere uyarı…

“Çilingir Operasyonu” adı verilen operasyonda, A.Z.(E-28), D.S.A.(K-30), N.D.(K-26) ve M.E.(E-23)’nin tasarruflarında, satışa hazır paketler haline getirilmiş toplam 775 gram ağırlığında hintkeneviri türü ve toplam 111 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 4 adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu kişiler tutuklanırken, polisin konuyla ilgili soruşturması sürüyor.