Polisten yapılan açıklama şöyle:

“19.11.2024 tarihinde, Türkeli köyünde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen "Emek Operasyonu" kapsamında, A.T. (E-22)'nin kullanımında ve V.S. (E-45) ile A.T.(E-33)'nin yolcu olarak bulundukları araçta ve üzerlerinde yapılan armada; tasarruflarında yaklaşık 360 gr ağırığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 140 gr ağırığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 12 gr ağırığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, yürütülerin ileri soruşturmada konu şahısların 05.11.2024 tarihinde Girne'de gerçekleştirilen Gaymak Operasyonu ile bağlantılı oldukları tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir