54 Yaşında ambulans çaldı... İşte detaylar... 54 Yaşında ambulans çaldı... İşte detaylar...

Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde dün saat 21.45 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, A.F.A.(E-33)’nın kullanımında ve F.D.(E-28)’nin yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada; tasarruflarında yaklaşık 20 gram ağırlığında methamphetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 6 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 6 adet hap, yaklaşık 1 gram 500 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde yaklaşık 100 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan öğütücü ile uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 500 Euro ve 5 bin TL nakit para bulunarak emare olarak alındı.

Polisten verilen bilgiye göre, bahse konu şahıslar tutuklandı.

Soruşturma sürüyor.