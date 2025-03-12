Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde dün saat 21.45 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, A.F.A.(E-33)’nın kullanımında ve F.D.(E-28)’nin yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada; tasarruflarında yaklaşık 20 gram ağırlığında methamphetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 6 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 6 adet hap, yaklaşık 1 gram 500 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde yaklaşık 100 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan öğütücü ile uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 500 Euro ve 5 bin TL nakit para bulunarak emare olarak alındı.

Polisten verilen bilgiye göre, bahse konu şahıslar tutuklandı.

Soruşturma sürüyor.