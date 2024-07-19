Polisten yapılan açıklama şöyle:

Üstel: Rum'un attığı bombaları vücudumuzda taşıyoruz Üstel: Rum'un attığı bombaları vücudumuzda taşıyoruz

"19.07.2024 tarihinde, Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından  gerceklestirilen operasyon sonucu, M.U.K. (E-24) ve B.B.I. (E-22)'nın  tasarruflarında, yaklaşık 82 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyusturucu madde içerdiğine inanılan 22 adet  hap, yaklaşık 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 8,000 TL ve 950 Euro nakit para bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir."