Polisten yapılan açıklama şöyle:

"19.07.2024 tarihinde, Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerceklestirilen operasyon sonucu, M.U.K. (E-24) ve B.B.I. (E-22)'nın tasarruflarında, yaklaşık 82 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyusturucu madde içerdiğine inanılan 22 adet hap, yaklaşık 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 8,000 TL ve 950 Euro nakit para bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir."