NASA açıklamasında “Genel olarak Temmuz 2023, NASA'nın kayıtlarındaki herhangi bir temmuz ayından 0,24 santigrat derece daha sıcaktı ve 1951 ile 1980 arasındaki ortalama temmuz ayından 1.18 derece daha sıcaktı.” ifadeleri kullanıldı.

Güney Amerika, Kuzey Afrika, Kuzey Amerika ve Antarktika Yarımadası'nın bazı bölümlerinin özellikle sıcak olduğunu belirten NASA, bu bölgelerde ortalamanın yaklaşık 4 derece üzerinde sıcaklık artışlarının yaşandığını belirtti.

Sıcaklıkta rekor kıran Temmuz 2023'te, özellikle son 40 yılda belirgin hale gelen sera gazı emisyonlarından kaynaklanan uzun vadeli insan kaynaklı ısınma eğiliminin sürdüğü ortaya kondu.

NASA’nın meteoroloji istasyonlarından alınan yüzey hava sıcaklığı verilerine göre 1880'den bu yana en sıcak 5 temmuz ayının, son 5 yıl içinde yaşandığı vurgulandı.