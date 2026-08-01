Askeri yasak bölgeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle tutuklanan M.D., A.M. ve F.M. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Fırat İşler, 1 Ağustos 2026 tarihinde saat 03.30 sıralarında Larnaka'da taksicilik yapan M.D.'nin, A.M., F.M. ve 3 yaşındaki çocuklarını Girne'deki bir otele götürmek üzere aracına aldığını söyledi.

Polis, zanlının navigasyona Girne konumunu girdiğini, ancak sistemin yönlendirmesi sonucu Gaziler bölgesindeki 1. Derece Askeri Yasak Bölge üzerinden KKTC'ye geçmeye çalıştıkları sırada görevli askerler tarafından tespit edilerek suçüstü tutuklandıklarını belirtti.

Soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu kaydeden polis, zanlıların ifadelerinin araştırılacağını, kamera görüntülerinin inceleneceğini ve alınacak ifadeler bulunduğunu belirterek mahkemeden 3 gün ek tutukluluk talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Ergin Atıcı, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.