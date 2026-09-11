Dünyanın önde gelen merkez bankaları ve özel bankalarının yanı sıra SWIFT ve VISA gibi küresel kuruluşların da yer aldığı konferansta; dijital ödeme sistemleri, paranın dijitalleşmesi ve güvenli dijital para transferlerinde yaşanan gelişmeler ele alındı.

Finans dünyasında hızla ilerleyen dijital dönüşüm, yalnızca ödeme yöntemlerini değil, müşterilerin bankacılık hizmetlerine erişim biçimini de değiştiriyor. Bankacılık işlemlerinin fiziksel kanallardan dijital ortama taşınmasıyla birlikte hız, erişilebilirlik ve güvenlik yeni nesil finansal hizmetlerin temel unsurları arasında öne çıkıyor.

Near East Bank da dünyada ödeme sistemleri ve dijital para alanında yaşanan gelişmeleri yakından izleyerek, yeni teknolojilerin müşterilerine sağlayacağı katkıları değerlendiriyor. Banka, küresel ölçekte gelişen teknolojileri yalnızca takip etmeyi değil, müşterilerine gerçek fayda sağlayacak yenilikleri hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde hizmetlerine taşımayı hedefliyor.

Near East Bank Genel Müdürü Timuçin Samancıoğlu

Konferansı değerlendiren Near East Bank Genel Müdürü Timuçin Samancıoğlu, “Dünyadaki değişimi yalnızca takip etmek değil, gelişen teknolojiyi doğru zamanda bankacılık altyapımıza taşıyarak müşterilerimizin kullanımına sunabilmek bizim için büyük önem taşıyor. Amacımız, dünyada bankacılık nereye gidiyorsa Near East Bank müşterilerinin de bu dönüşümün sunduğu imkanlardan zaman kaybetmeden yararlanabilmesini sağlamaktır” dedi.

Near East Bank Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü Raif Usal

Near East Bank Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü Raif Usal ise teknolojinin müşterinin günlük hayatına sağladığı kolaylığın önemine dikkat çekerek, “Dijitalleşme hız kazandıkça güvenliğin önemi de aynı ölçüde artıyor. Müşterilerimizin ihtiyaç duydukları anda, bulundukları yerden hızlı ve güvenli şekilde bankacılık hizmetlerine ulaşabilmeleri önceliğimiz. Dünyadaki yeni ödeme ve para transferi teknolojilerini yakından takip ederek, müşterilerimizin günlük hayatını kolaylaştıracak güvenli dijital çözümleri hizmetlerimize taşımaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Near East Bank, güçlü teknolojik altyapısı ve müşteri odaklı yaklaşımıyla dijital bankacılığın küresel dönüşümünü yakından izlemeye ve yenilikleri müşterileriyle buluşturmaya devam ediyor.