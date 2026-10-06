Türk Bankası tarafından Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına düzenlenen turnuvada Near East Bank, grup mücadelesinin üçüncü maçını galibiyetle tamamladı. Cuma günü Taşkınköy Halı Sahası’nda oynanan ve Hasip Koçyiğit’in yönettiği karşılaşmada Ziraat Bankası’nı mağlup eden ekip, iki galibiyet ve bir beraberliğe ulaşarak grubun son maçına birincilik hedefiyle ilerledi.

ALİ MUHAMMEDOV’DAN İKİ GOL

Arif Kaytaz Ürün ve Cemal Muratağalar’ın golleri, Near East Bank’a ilk yarıda 2-1’lik üstünlük getirdi. İkinci yarıda Ali Muhammedov’un iki, Burak Güleli’nin bir golüyle farkı açan ekip, karşılaşmayı 5-2 kazandı. Ziraat Bankası’nın gollerini İbrahim Doğaç Özkocu ve Gürcan Çağlar kaydetti.

Üç karşılaşmada rakip filelere 19 gol gönderen Near East Bank, C Grubu’nun en fazla gol atan takımı oldu. Kalesinde 6 gol gören ekip, artı 13 averajla son grup maçına hazırlanıyor.

16 EKİM’DE HEDEF GRUP BİRİNCİLİĞİ

Near East Bank’ın gruptaki son rakibi, 9 puanla ilk sırada bulunan İş Bankası olacak. 16 Ekim’de oynanacak karşılaşma, grup birincisini belirleyecek. İki takım arasındaki puan farkının yalnızca iki olması, Near East Bank’a galibiyet halinde 10 puanla grubu lider tamamlama fırsatı veriyor.

AKPOLAT: “BU BAŞARIDA ORTAK EMEK VAR”

Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Akpolat, takımın başarısında oyuncular arasındaki dayanışmanın önemli payı olduğunu belirterek, “Sahada birbirini tamamlayan, sorumluluk alan ve son düdüğe kadar mücadele eden bir takımımız var. Elde edilen sonuçlar, çalışma arkadaşlarımızın ortak emeğinin karşılığı. Oyuncularımızı kutluyor, grup birinciliği hedefiyle hazırlanacakları son karşılaşmada kendilerine başarılar diliyorum” dedi.

Akpolat, turnuvanın bankacılık camiası açısından taşıdığı değere de dikkat çekerek, “Aykut Zeki Müderrisoğlu’nun anısını yaşatırken meslektaşlarımızla aynı sahayı paylaşmak, bu organizasyona ayrı bir anlam katıyor. Kurumlarımız adına mücadele ederken aramızdaki dostluğu ve iletişimi de güçlendiriyoruz. Bu geleneği sürdüren Türk Bankası’na ve organizasyonda emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.