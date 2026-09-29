Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına düzenlenen ve uzun yıllardır bankacılık camiasının en prestijli spor organizasyonları arasında yer alan Bankalararası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda, C Grubu mücadelesi Near East Bank ile Asbank karşı karşıya geldi. Bankalar arasındaki dayanışma, iletişim ve dostluk bağlarını sporun ortak paydasında güçlendiren organizasyonda, karşılıklı gollerin kaydedildiği mücadele 3-3 eşitlikle tamamlandı.

ALTI GOLLÜ MÜCADELEDE PUANLAR PAYLAŞILDI

Karşılaşmaya etkili başlayan Near East Bank, ilk yarıda bulduğu iki golle devre arasına 2-0 üstünlükle girdi. İkinci yarıda oyunun temposu yükselirken Near East Bank bir gol daha kaydetti, Asbank ise bulduğu gollerle skora denge getirdi. Karşılıklı ataklarla geçen mücadele 3-3 eşitlikle tamamlanırken, iki ekip C Grubu’nda puanları paylaştı.

AYNI SEKTÖRÜN PAYDAŞLARI OLARAK DOSTLUĞUMUZ SAHANIN ÇOK ÖTESİNDE

Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Akpolat, Aykut Zeki Müderrisoğlu’nun anısını yaşatan turnuvada yer almanın kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, organizasyonun bankacılık camiasındaki iletişim ve dostluk bağlarına önemli katkı sağladığını söyledi.

Akpolat, “Aykut Zeki Müderrisoğlu’nun adını ve hatırasını yaşatan bu anlamlı organizasyonda Near East Bank olarak yer almaktan onur duyuyoruz. Sahada farklı formalarla mücadele ediyoruz ancak hepimiz aynı sektörün paydaşlarıyız. Bu turnuva bizleri iş hayatının dışında bir araya getirirken kurumlarımız arasındaki iletişimi, dayanışmayı ve yıllara dayanan dostlukları da güçlendiriyor. Skorlar maçlarla birlikte geride kalıyor; burada kurulan dostluklar ve paylaşılan güzel anılar ise kalıcı oluyor” dedi.

Akpolat, “Arkadaşlarımızın Near East Bank formasını takım ruhuyla ve centilmence taşıması bizim için son derece değerli. Sahada ortaya koydukları mücadeleden dolayı kendilerini kutluyorum. Bu güzel organizasyonun gerçekleşmesine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, turnuvada yer alan tüm banka takımlarına başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.