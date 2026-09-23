İlk kez 2005 yılında düzenlenen turnuva, yıllar içerisinde bankalar arasındaki dayanışmanın yanı sıra sektör çalışanları arasındaki iletişim ve dostluk bağlarının güçlenmesine katkı sağlayan geleneksel organizasyonlardan biri haline geldi. Son olarak 2019 yılında gerçekleştirilen turnuvaya pandemi nedeniyle ara verilirken, organizasyon bu yıl 16’ncı kez düzenleniyor.

Toplam 15 takımın üç grupta mücadele ettiği turnuvada C Grubu’nda yer alan Near East Bank, ilk karşılaşmasını İktisat Bankası ile oynadı. Taşkınköy Halı Sahası’nda Kutlay Malek’in yönettiği karşılaşmada etkili bir oyun ortaya koyan Near East Bank, sahadan 11-1’lik galibiyetle ayrılarak turnuvaya güçlü bir başlangıç yaptı.

NEAR EAST BANK’TAN 11 GOLLÜ GALİBİYET

Near East Bank, İktisat Bankası karşısında hücumdaki etkili oyununu skora da yansıttı. Arif Kaytaz Ürüz 4 golle karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Burak Güleli ve Ali Muhammedov ikişer gol kaydetti. Mehmet Usku, Hasan Karlıtaş ve Asaf Yorgancıoğlu da birer golle galibiyete katkı sağladı. İktisat Bankası’nın tek golü ise Özder Kızıler’den geldi.

BU TURNUVANIN EN DEĞERLİ TARAFI, YILLAR SONRA AYNI DUYGU ETRAFINDA YENİDEN BULUŞABİLMEK

Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Akpolat, Aykut Zeki Müderrisoğlu’nun anısını yaşatan turnuvanın pandemi nedeniyle verilen uzun aranın ardından yeniden düzenlenmesinin bankacılık sektörü açısından önemli olduğunu söyledi.

Akpolat, “Bir turnuvanın yıllar boyunca devam etmesini değerli kılan yalnızca sahada oynanan maçlar değildir. Aykut Zeki Müderrisoğlu’nun adının yaşatılması ve bankacılık sektörünün onun anısı etrafında yeniden bir araya gelmesi bu organizasyona çok daha özel bir anlam kazandırıyor. Pandemi nedeniyle verilen uzun aranın ardından turnuvanın yeniden başlaması; bankalar arasındaki dayanışmanın, çalışanlar arasındaki iletişimin ve yıllar içerisinde kurulan dostlukların kaldığı yerden devam etmesi açısından da son derece önemli” dedi.

Akpolat, “Bankacılık yoğun çalışma temposu ve büyük sorumluluk gerektiren bir sektör. Günlük iş hayatında farklı kurumların çatısı altında görev yapan çalışanların bu kez futbolun etrafında buluşması, birbirini daha yakından tanıması ve aynı ortamı paylaşması çok kıymetli. Bu organizasyonun yıllardır taşıdığı esas değer de burada. Sahada farklı formalar giyiliyor olabilir ancak turnuvanın sonunda güçlenen, bankacılık sektöründeki iletişim ve dostluk oluyor. Near East Bank olarak bu geleneğin yeniden bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Takımın ilk maçta ortaya koyduğu performansa da değinen Akpolat, “Arkadaşlarımız ilk karşılaşmada 11-1 gibi farklı bir sonuç elde etti. Elbette güzel bir başlangıç ancak bizim için skor kadar önemli olan, Near East Bank formasını taşıyan arkadaşlarımızın sahaya koyduğu birliktelik ve takım disiplini. Kendilerini kutluyorum. Turnuvanın devamında da aynı birliktelikle bankamızı en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum” dedi.

NEAR EAST BANK’IN SIRADAKİ RAKİBİ ASBANK

İlk karşılaşmasını farklı kazanan Near East Bank, C Grubu’ndaki mücadelesini 25 Eylül’de Asbank karşısında sürdürecek. Takım, grup maçlarında daha sonra 2 Ekim’de Ziraat Bankası, 16 Ekim’de ise İş Bankası ile karşılaşacak.