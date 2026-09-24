Gündem Kıbrıs Özel Haber

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) eski başkanı Ahmet Kaptan, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yaşanan gemi faciası ile ilgili olarak üzüntüsünü dile getiren Kaptan, “Önemli olan bu olayın ve ailelerin bu üzüntüyü yaşamamasıydı. Biz elimizdeki yasaları uygulamazsak ve denetimi zamanında yapmadığınız takdirde her zaman için felaketler bizi bekler. Bundan toplum ve yöneticiler olarak çok büyük dersler çıkarmamız gerekir. Acıları dindiremeyiz ama yöneticilerin bu acıları yaşayan insanların yarasına merhem olmak istiyorsa, araştırmaların tam ve güvenli bir şekilde yapılması gerekir ve yargıya bu raporların verilmesi gerekir” dedi.

“Her ülkenin kendine ait bir havayolu şirketinin olması şarttır”

Başbakan Ünal Üstel’in 2028 yılında Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın yeniden hayata geçirileceğini duyurması hakkında değerlendirmelerde bulunan Kaptan, “Her ülkenin kendine ait bir havayolu şirketinin olması şarttır. Çünkü hiç kimse sizi, sizin kadar düşünemez. Turizmle ilgili olarak ise, ulaşımdaki maliyetler konusunda kendinize ait bir havayolu şirketiniz olduğunda daha hesaplı hareket eder ve daha makul fiyatlarla ülkeye turist getirirsiniz. Gelen turist burada otellerinize ara harcar, piyasaya çıkarak alışveriş yapar, lokantalarınıza gider ve gezer. Olay sadece havayolu şirketinin maliyetleri veya gelirleri noktasında değildir. Gelen turistin ülkemiz açısından kazançlarını da göz önünde bulundurmanız gerekir” dedi.

“Yönetim kurulundaki kişiler soyadları aynı olanlar da dahil olmak üzere ücretsiz uçuyorlardı”

Konuşmasının devamında Kaptan, “Neden biz Kıbrıs Türk Hava Yolları’nı hemen başlatmıyoruz? İlle de 2028 yılını beklememize gerek yoktur. Bize çok değer veren bir Türkiye Cumhuriyeti vardır. Biz Türkiye ile masaya oturup samimiyetle oturup konuşsaydık ve bize Türk Hava Yolları’ndan 3-4 tane uçak kiralayın deseydik ve kendi uçaklarımızı alıncaya kadar hemen faaliyete geçseydik. Kıbrıs Türk Hava Yolları hayattayken nasıl hatalar yaptığımızı düşünmek ve masaya yatırmak zorundayız. O hataların bir daha yaşanmaması için plan ve program yaparak 2028’de hayata geçirdiğimizde devamı gelebilsin. Örneğin yönetim kurulundaki kişiler soyadları aynı olanlar da dahil olmak üzere ücretsiz uçuyorlardı. Mesela bu olmamalıdır. Her havayolu şirketinde indirim vardır ancak indirim yapmak başka şeydir, ücretsiz uçmak başka bir şeydir. Bu ülke için havayolu şirketi çok önemlidir. Ada ülkelerinde havayolu ulaşımı çok kıymetlidir” ifadelerini kullandı.