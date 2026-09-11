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Beşparmak Düşünce Grubu, "Neden Egemen Eşitlik ve Eşit Uluslararası Statü?" konulu panel düzenledi.

Lefkoşa’daki Grand Pasha Hotel'de yer alan panele, 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.

Panel, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Panelin açılış konuşmasını Beşparmak Düşünce Grubu Genel Koordinatör Yardımcısı ve Sayman Gökhan Güler yaptı.

GÜLER

Gökhan Güler konuşmasına, Girne açıklarında yaşanan gemi kazasında hayatını kaybedenleri rahmetle anarak başladı.

Beşparmak Düşünce Grubu hakkında bilgi de veren Güler, Grubun Kıbrıs Türk halkını ve devletini ilgilendiren yaşamsal konularda düşünce üretmeyi ve ürettiği düşüncelerin yaşama geçirilmesine katkıda bulunmayı amaçladığını aktardı.

Güler, Grubun Kıbrıs’ta varılabilecek kalıcı bir uzlaşının Kıbrıs Türk halkının kimliğini, siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel ve fiziksel güvenliğini ve çıkarlarını güvence altına alması gerektiği görüşünde olduğunu da vurguladı.

Güler, “Bu maksatla Grubumuz, Rum tarafının tarihi ve değişmez üstünlük arayışları karşısında, Kıbrıs’ta iki tarafın özden kaynaklanan egemen eşitliğinin, eşit uluslararası statüsünün ve meşruiyetinin korunmasını, mevcut iki egemen Devlet arasında uygun görecekleri alanlarda iş birliği vizyonuyla hareket edilmesini ve Türkiye’nin etkin ve fiilî garantisinin sürdürülmesini temel unsurlar olarak görmektedir.” dedi.

Kıbrıs Türk halkının uluslararası toplumla ilişkilerinin geliştirilmesini önemsediklerini kaydeden Güler, Kıbrıs Türk halkının görüşlerinin, haklarının ve beklentilerinin uluslararası platformlarda daha etkin biçimde anlatılmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Güler, konuşmasının sonunda panelistlerin ve panel moderatörünün kısa özgeçmişlerini okudu. Ardından panel başladı.

PANEL MODERATÖRLÜĞÜNÜ ERGÜN OLGUN ÜSTLENDİ

Beşparmak Düşünce Grubu Genel Koordinatörü Ergün Olgun’un moderatörlüğünü üstlendiği panelde, dört akademisyen ve araştırmacı konuşmacı olarak yer alıyor.

Panelde, Araştırmacı, Yazar, Kıbrıs Türk Tarih Kurumu Başkanı İsmail Bozkurt "Tarihi Gerçekler Işığında Kıbrıs Sorunu" konusunu, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Kamu Hukuku AD Başkanı Prof. Dr. Sadi Çaycı "Kıbrıs’ta Mevcut Devlet Yapıları: Hukuksal Statüleri Açısından Güncel Durum ve Gelecek” konusunu ele alıyor.

Millî Savunma Üniversitesi, Atatürk Stratejik Araştırmalar ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. İlkay Türkeş Yuşan “Ada Çevresinde Yaşanan Çatışmalar ve Gelişmeler Kapsamında Kıbrıs’ta Egemen Eşitliğin ve Eşit Statünün Zorunluluğu”, Girne Amerikan Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hasibe Vehbi Şahoğlu ise "Kıbrıs’ta Çözümün Ön Koşulu: Egemen Eşitlik ve Eşit Uluslararası Statü” konularında sunum yapıyor.