Nepal polisinden yapılan açıklamada, Tibet tarafındaki su barajının yeniden taştığına dair bilgi alındığı duyuruldu.

Emniyet birimleri, arama, kurtarma ve yardım operasyonlarında görev alan tüm güvenlik personelinin, kurtarma ekiplerinin ve halkın teyakkuzda kalması, derhal güvenli bölgelere çekilmesi veya durumu bildirmesi çağrısında bulundu.

Bölgenin en üst düzey mülki idare amiri Narendra Pariyar, cuma günü yaptığı açıklamada nehirdeki su seviyesinin yükseldiğinin gözlemlendiğini ancak yüksekliğin net olarak henüz belirlenemediğini bildirdi.

Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre söz konusu göl, Girong Limanı'na yaklaşık 10 kilometre mesafede yer alıyor. Gölün taşmaya başlaması üzerine sabah saatlerinde bölgedeki tüm kurtarma faaliyetleri askıya alındı.

Nepalli ve Çinli yetkililer, hafta ortasındaki felaketin ardından nehrin üst kısımlarında oluşan ve halihazırda taşan gölden kaynaklı yeni sel riskine karşı uyarılarda bulunmuş, tehlike altındaki bölgelerde yaşayan halkın güvenli yerlere çekilmesini istemişti.

Çin Su Kaynakları Bakanlığı, perşembe günü yaptığı açıklamada gölün yaklaşık 2 milyon metreküp su barındırdığını ve gelecek üç gün içinde 3 milyon metreküp daha su birikmesinin beklendiğini duyurmuştu.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 469'a yükseldi

Kathmandu Post'un haberine göre, Nepal polisinden yapılan açıklamada, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 469'a çıktığı belirtildi.

Nepalli yetkililer, sel suları nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığını, yolların hasar aldığını ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiğini bildirdi.

Associated Press (AP) ajansına konuşan yetkililer, aralarında yabancıların da bulunduğu 1300'den fazla kişinin kayıp olduğunu açıklamıştı.

Nepal'deki sel nedeniyle Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 558 kişiden ise haber alınamadığı bildirilmişti.

Uzmanlar, buzul çökmesine işaret ediyor

Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti.

Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar da sele bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığın neden olduğunu belirtmişti.