Nepal ve Çin’de meydana gelen şiddetli sel ve heyelanlarda can kaybı 478’e yükselirken, 1.200’den fazla kişinin hâlâ kayıp olduğu bildirildi. Nepal’in başkenti Katmandu’da felaketin yol açtığı hasarın boyutunu belirlemek üzere çalışmalar başlatılırken, kayıpların büyük bölümünü yabancı uyrukluların oluşturduğu belirtildi.

Nepal polisi, çarşamba günü meydana gelen sellerde ülkedeki can kaybının 475’e yükseldiğini açıkladı. Çin ise Tibet olarak da bilinen güneybatıdaki Xizang Özerk Bölgesi’nde 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Böylece iki ülkedeki toplam can kaybı 478’e ulaştı.

Sel ve heyelanlar çarşamba günü erken saatlerde Nepal’in kuzey ve orta kesimlerini etkiledi. Bhotekoshi ve Trishuli nehirleri boyunca yerleşim yerlerini vuran sel suları, insanları ve enkazları sürükleyerek nehirlerin aşağı kesimlerine taşıdı.

Nepal Dışişleri Bakanlığı, 33 ülkeden 596 kişinin hâlâ kayıp olduğunu açıkladı. Nepal Turizm Kurulu ise 127 Nepal vatandaşından haber alınamadığını bildirdi.

Çin, Tibet’te 260’ı yabancı olmak üzere 558 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Nepal ve Çin tarafından paylaşılan veriler, toplam 1.281 kişinin hâlâ kayıp olduğunu gösterirken, bunların 856’sının yabancı uyruklu olduğu belirtildi.

Kayıp yabancıların 288’ini komşu Hindistan vatandaşlarının oluşturduğu, bunlar arasında Trishuli-1 Hidroelektrik Projesi’nde çalışan 73 kişinin de bulunduğu kaydedildi.

Çin devlet haber ajansı Xinhua’nın haberine göre, Tibet’in Gyirong ilçesinde selden etkilenen bölgelerde yaşayan yüzlerce kişi ile inşaat işçisi ve turist tahliye edilerek daha güvenli bölgelere yerleştirildi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Nepal Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lok B. Chhetri, hükümetin felaketin yol açtığı hasarı değerlendirmeye başladığını açıkladı.

Chhetri, güvenlik birimlerinin durumu etkin şekilde kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Nepal’in uluslararası yardım talep edip etmediği yönündeki soruya ise operasyonlar devam ederken ihtiyaç duyulan belirli ve uzmanlık gerektiren hizmetler için talepte bulunulabileceğini söyledi.

Felaketin boyutunun, farklı bölgelerden gelen can kaybı ve kayıp kişi bilgilerinin doğrulanması ve karşılaştırılması çalışmaları nedeniyle henüz tam olarak ortaya konulamadığı ifade edildi.

Chhetri, kritik altyapının büyük ölçüde zarar gördüğünü belirterek, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve ihtiyaç duyulması hâlinde gerekli yardımın talep edileceğini kaydetti.

EVLER, KÖPRÜLER VE YOLLAR SULAR ALTINDA KALDI

Sel ve heyelanların Nepal’in kuzey ve orta kesimlerinde evleri, köprüleri, yolları ve diğer altyapıyı sürüklediği, birçok yerleşim yeri ile yolcunun ülkenin geri kalanıyla bağlantısının kesildiği bildirildi.

Arama-kurtarma çalışmalarına Nepal Ordusu, Nepal Polisi ve Silahlı Polis Gücü ekiplerinin katıldığı belirtildi.

İzolasyon nedeniyle ulaşılması güç bölgelerdeki mağdurlara ulaşmak ve kurtarılanları tahliye etmek amacıyla helikopterler kullanılırken, kara ekiplerinin nehir kıyıları ve nehirlerin aşağı kesimlerindeki yerleşimlerde arama çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Nepal Turizm Kurulu da sel sırasında Rasuwa, Nuwakot ve Dhading bölgelerinde bulunan veya bu bölgelerden geçen turist ve yolcuların durumlarını doğrulama çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.

Sel felaketinin ulaşım bağlantıları ve diğer altyapıya da ciddi zarar vermesi, etkilenen bölgelere ulaşımı ve arama-kurtarma çalışmalarını daha da zorlaştırdı.