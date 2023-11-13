The Kathmandu Post'un haberine göre, Nepal hükümetinden yapılan açıklamada "ifade özgürlüğü temel bir hak olmasına rağmen toplumun büyük bir kesiminin, TikTok'un nefret söylemine teşvik ettiğine inandığı" ve son 4 yıl içinde platformda 1647 siber suç vakasının raporlandığı kaydedildi.

Bakanlar Kurulu tarafından "ülkedeki sosyal yapıya zarar verdiği" gerekçesiyle alınan Çinli sosyal medya platformu TikTok'un yasaklama kararının ne zaman yürürlüğe gireceğinin henüz belli olmadığı aktarıldı.

Söz konusu karar, hükümetin sosyal medya platformların işleyişi hakkındaki yeni bir yönergenin, 9 Kasım'da yürürlüğe girmesi ardından alındı.

Hükümet, bu platformların Nepal'de temsilcileri bulunmamasının yetkililerin kullanıcıların endişelerini gidermesini ve sakıncalı içerikleri platformlardan kaldırmasını zorlaştırmasından dolayı artan şikayetler üzerine yönergenin hazırlandığını bildirmişti.

Yeni yönergeye göre, Nepal'de faaliyet gösteren sosyal medya platformlarına sahip şirketlerin ülkede irtibat ofis açması veya yetkili bir kişi ataması ve söz konusu sosyal medya platformunu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığına kaydettirmesi gerekiyor.

Yönergenin yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde bu şartları sağlamayan sosyal medya platformu yasaklanabilir.