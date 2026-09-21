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Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti.

Nepal'in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen sel nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığı, yolların hasar gördüğü ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiği bildirilmişti.

Uzmanlar, buzul çökmesine işaret ediyor

Wagle, sel felaketindeki nihai ölü sayısının, 2015 depremiyle aynı seviyeye, yani 10 bine ulaşabileceğini söyledi.

The Indian Express gazetesinin haberine göre, resmi ziyaret dolayısıyla Yeni Delhi'de bulunan Nepal Maliye Bakanı Swarnim Wagle, burada sel felaketine ilişkin açıklamada bulundu.

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Açıklamada, selden etkilenen 13 bin 784 kişinin kurtarıldığı aktarıldı.

Ülkede meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1451'e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam kayıp sayısının 5 bin 745 olduğu kaydedildi.

Nepal Ulusal Afet Riskinin Azaltılması ve Yönetimi Kurumunun sosyal medya hesabından sele ilişkin son durum açıklandı.

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