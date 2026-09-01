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Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti.

Nepal'in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta sel meydana gelmiş, sel suları nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığı, yolların hasar aldığı ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiği bildirilmişti.

Nepal Ulusal Afet Riskinin Azaltılması ve Yönetimi Kurumunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından gün içinde yapılan açıklamada, selde bugüne kadar 1050 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 916 kişinin kaybolduğu belirtilmişti.

Yetkili, bugün 118 Nepalli ve 1 İngiliz vatandaşına 1 haftanın ardından ulaşıldığını duyurdu.

BBC'nin haberine göre, Nepal ordusundan bir yetkili, arama kurtarma çalışmalarına dair bilgi verdi.

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