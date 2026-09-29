Tülin Berova yazdı…

New York’taki Kıbrıs diplomasisi, “görüşme oldu mu?” sorusunun ötesinde bir sınavdır. Asıl mesele, Kıbrıs Türk tarafının dünyaya hangi siyasi zeminden konuştuğunun anlaşılıp anlaşılmadığıdır. Temaslar çoğalabilir, cümleler yumuşatılabilir, fakat zemin belirsiz bırakılırsa her adım karşı tarafın federasyon anlatısına malzeme olur. Bu yüzden New York tablosu yalnızca bir haftalık diplomasi özeti değil, net duruşun sınandığı bir dönemeçtir.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi gerektiğini bir kez daha açıkça vurguladı, uluslararası topluma KKTC’yi tanıma ve bu devletle siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişki kurma çağrısını yineledi. Aynı doğrultuda Başbakan Ünal Üstel ile Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da iki devletli çözümü savundu. Ertuğruloğlu’nun New York’taki mesajı açıktı. “Tek ada, iki devlet.” Bu, diplomatik süsleme değil, yarım asırlık sonuçsuz federasyon denemelerinin ardından ortaya konmuş siyasi hedeftir.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın New York’ta Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya gelmesi de tesadüf değildir. O görüşme, Ankara-Lefkoşa hattının aynı masada durduğunu gösterir. Ancak aynı masada durmak, aynı hedefi aynı netlikte söylemek anlamına gelmez. İki devletli çözüm çerçevesi açıkça ortaya konurken, Erhürman’ın uluslararası kamuoyuna yansıyan vurgusu ağırlıklı olarak güven yaratıcı önlemler ve süreç yönetimine kaymıştır. Bu fark kapatılmazsa dışarıda “Türkiye bir şey söylüyor, Kıbrıs Türk liderliği başka bir şey ima ediyor” algısı büyür.

Rum lider Nikos Hristodulidis ise federasyon temelinde çözüm çağrısını sürdürdü, Türkiye’yi hedef aldı ve üçlü toplantının gerçekleşmemesini Türk tarafının reddine bağladı. Böylece New York’ta yalnızca farklı ifadeler değil, Kıbrıs’ın geleceğine ilişkin iki zıt siyasi yaklaşım da bir kez daha ortaya çıktı. Biri egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü, diğeri Kıbrıs Türk halkını azınlık statüsüne sıkıştıran federasyon zemini.

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın BM Genel Sekreteri António Guterres’le görüşmesinde ağırlığın güven yaratıcı önlemlerde olduğu anlaşılıyor. Erhürman, Guterres’in gündeme getirdiği yedi öneriden geçiş noktaları dışındaki altısını kabul ettiklerini, geçiş noktaları için sunulan seçenekleri ise mevcut biçimiyle kabul etmediklerini açıkladı. Yeni başlıklar eklemek yerine bu yedi öneriye odaklanılması gerektiğini belirtti. “2+1 toplantısını veto ettiği” iddiasını reddederek böyle bir toplantı için gerekli zeminin oluşmadığını söyledi. Rum tarafının Kıbrıs Türk heyetinin uluslararası temaslarını engellemeye yönelik yazılı girişimlerini Guterres’e aktarması da önemlidir. Bunlar kayda geçirilmelidir.

Güven yaratıcı önlemler değerlidir. Geçişler, spor, sivil toplum ve ortak çalışma alanlarında atılacak adımlar insanların hayatına dokunabilir. Ancak kamuoyunun yanıt beklediği asıl soru değişmemiştir. Bu önlemler hangi siyasi hedefe hizmet edecek? Egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü yaklaşımı ile federasyon hedefi arasındaki fark, üslup farkı değil, kader farkıdır. Cumhurbaşkanının bu konulardaki tutumunu doğrudan, açık ve tekrarlanabilir biçimde anlatması, kamuoyundaki soru işaretlerini azaltacaktır. Beklenen, belirsizliği bitiren siyasi çerçevedir.

Kıbrıs Türk halkının dünyaya hangi zeminden seslendiği net olmalıdır. Diplomasi dengeli bir dil ister, fakat bu denge temel hedefleri sisin içinde bırakmak değildir. Ankara ve Lefkoşa temsilcileri aynı odada toplanmışken dışarıya çıkan mesajın da aynı açıklıkta olması gerekir. Aksi hâlde güven yaratıcı adımlar çözümün önünü açmaz, federasyon masasına geri dönüşün basamağı olur.

Şimdi ihtiyaç duyulan, temasların sonuçlarını ve izlenecek yolu halkla açık biçimde paylaşmaktır. Kıbrıs Türk halkının haklarını, eşitliğini ve güvenliğini merkeze alan duruş, diplomatik çabanın da yönünü belirleyecektir.

Belirsizlik masum değildir. Egemen eşitlik açıkça sahiplenilmezse New York’taki her “yapıcı” cümle karşı tarafın kazanım hanesine yazılır. Güven önlemleri siyasi hedefe bağlanmazsa Kıbrıs Türk tarafı süreç yönetirken Rum tarafı zemin dayatır. Bu milletin kaderi, geçiş kapısı pazarlığına ve “toplantı oldu-olmadı” tartışmasına indirgenemez. Ya iki devletli çözüm açıkça savunulur ya da belirsizlik fiilen federasyonun arka kapısı olur. Ortası yoktur.