Netanyahu çok sayıda İsrailli iş insanının Kıbrıs’ın kuzey kesimine yatırım yapmasını yorumlaması istendiğinde, “İsrailli iş insanlarını kısıtlamak gibi bir politikamız yok. Dünyanın her yerine gidebilirler ve yaptıkları da budur” dedi.

Netanyahu, bu konuda tek bir sınırlama olduğunu ifade ederek “İsrail ile savaş halinde olan bir bölgeye ya da ülkeye gidemezsiniz. Biz bunu engelliyoruz” dedi.

Dolayısıyla, Kıbrıs’ın kuzeyi ile böyle bir durum olmadığı için, oradaki iş kararlarını kısıtlamıyorlar. Hatırlanacağı üzere GKRY lideri Nikos Hristodulidis birkaç ay önce İsrail’de Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmede, kuzeydeki İsrail yatırımları konusunu gündeme getirmiş, Netanyahu da durumu engellemek için önlemler alma sözü vermişti.