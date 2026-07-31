Dünyaca ünlü oyuncu Nicolas Cage'in yeni filmi Fortitude’un kopyası, Netflix’in Los Angeles’taki ofisinden çalındı. Filmin yapımcıları, güvenlik zafiyeti gerekçesiyle platforma 105 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Filmin bütçesinin 45 milyon dolar olduğu belirtildi.

İNCELEME İÇİN GÖNDERİLMİŞTİ: SİLİNMESİ İSTENDİ

Edinilen bilgilere göre süreç, Netflix’in geçen yılın sonunda İkinci Dünya Savaşı dönemini konu alan casusluk-gerilim filmi Fortitude’un tanıtım materyallerine ilgi göstermesiyle başladı.

Haziran ayında platform bünyesinde incelenmesi amacıyla filmin dijital bir kopyası Netflix yetkililerine teslim edildi. Yapımcıların, filmin izlenmesinin ardından tüm dijital dosyaların silinmesi şartını koştuğu ifade edildi.

NETFLİX SORUMLULUK KABUL ETMİYOR

Dünya basınında geniş yer bulan olayın ardından Netflix sözcüsü açıklamalarda bulundu. Şirket, sektör standartlarına uygun güvenlik önlemleri alınmadan teslim edilen bir içerikle ilgili kayıp sorumluluğunu kabul etmediklerini vurguladı.

Filmin yayın haklarının kendilerinde olmadığını hatırlatan sözcü, buna rağmen olayı ciddiye aldıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kapsamlı bir soruşturma yürütüyoruz. Filmin izinsiz dağıtılması veya satılması ihtimaline karşı bilinen korsan siteleri takibe aldık ve yapım ekibine bu süreçte destek sunuyoruz."

ŞİRKET TARİHİNDE BİR İLK

Netflix Film Satın Alımları Yöneticisi Sean Berney ise şirket içi yazışmalarda platformun ilk kez böyle bir hırsızlık vakasıyla karşı karşıya kaldığını doğruladı. Berney, güvenlik ve korsanla mücadele ekiplerinin derhal alarma geçtiğini ve durumun yakından takip edildiğini belirtti.

POLİSİ SÜRECE DAHİL ETMEME SUÇLAMASI

Skandalın bir diğer boyutu ise polisle olan iletişimde yaşandı. Netflix, hırsızlık olayının hemen ardından resmi makamlara ihbarda bulunmamakla suçlanıyor. Yapımcıların kendi başvurularını yapmalarının ardından Los Angeles Polis Teşkilatı’nın (LAPD) sürece dahil edilmesini talep ettiği, ancak Netflix’in bu talebi başlangıçta geri çevirdiği öne sürülüyor.