BAHAR SANCAR YAZDI///

Kıbrıs meselesi, yıllardır olduğu gibi bir kez daha Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftasının önemli gündem başlıklarından biri olmaya hazırlanıyor...

New York’a giden tarafların çantalarında farklı tezler, farklı beklentiler var...

Ancak Ada’da son dönemde yaşanan gelişmelere baktığımızda, diplomasi söylemleri ile sahadaki adımlar arasındaki mesafenin giderek açıldığı görülüyor…

…

Güney Kıbrıs’ta bu hafta öne çıkan başlıklardan biri, ABD’nin Rum yönetimine yönelik silah ambargosunun kaldırılmasına ilişkin kararın bir yıl daha uzatılması oldu…

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da karara tepki göstererek Rum tarafının silahlanmasının Ada’daki güven ortamını olumsuz etkilediğini vurguladı…

Öte yandan Rum yönetimi ABD ile savunma ve güvenlik ilişkilerini daha da geliştirmeye çalışıyor…

Hristodulidis yönetimi, Washington ile ilişkilerde savunma ve güvenlik alanındaki yakınlaşmayı açık biçimde ön plana çıkarıyor…

…

Tam da böyle bir ortamda gözler New York’a çevrildi…

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum lider Nikos Hristodulidis, BM Genel Kurulu öncesindeki son görüşmelerinde güven yaratıcı önlemleri, müzakere metodolojisini ve Kıbrıs meselesinin özünü ele aldı...

Taraflar şimdi New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e ayrı ayrı kendi yaklaşımlarını aktaracak…

BM ise yeni bir genişletilmiş toplantı için önce yeterli hazırlığın ve sonuç alma ihtimalinin oluşmasını istediğini söylese de mevcut şartların 5+1 toplantı için yeterli olmadığını da vurguladı…

…

Ancak New York’ta dikkatle takip edilecek bir başka konuşma daha olacak: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM kürsüsünden vereceği mesajlar…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Salı günü BM Genel Kurulu’na hitap edeceği resmen açıklandı ancak konuşmasının ayrıntıları henüz duyurulmadı…

Fakat Türkiye’nin son dönemde Kıbrıs konusunda ortaya koyduğu çizgi dikkate alındığında, Erdoğan’ın bir kez daha Kıbrıs Türk halkının haklarına ve KKTC’nin uluslararası statüsüne vurgu yapması, uluslararası topluma KKTC’ye yönelik izolasyonu sorgulama ve tanınma yönünde çağrı yapması bekleniyor…

Çünkü Ankara’nın Kıbrıs politikasındaki temel mesaj değişmiş değildir…

Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını korumaya ve KKTC’nin uluslararası toplumda yerini alması için çaba göstermeye devam edeceğini her platformda açıkça ifade ediyor…

Türkiye ile KKTC arasındaki bağ yalnızca siyasi bir yakınlıktan ibaret değildir…

Tarihsel, ekonomik, güvenlik ve toplumsal boyutları bulunan çok güçlü bir ilişki söz konusudur…

Bu nedenle New York’ta Kıbrıs konusunda söylenecek her söz kadar, sahada atılan her adım da önemli olacak…

…

Kıbrıs’ta “çözüm” tartışılırken sahadaki gelişmeleri görmezden gelmek mümkün değildir…

Bir tarafta “güven” deniliyor, diğer tarafta askeri kapasite artırılıyor…

Bir tarafta “diyalog” deniliyor, diğer tarafta yeni savunma ortaklıkları kuruluyor…

Şimdi New York’ta herkes yeniden konuşacak…

Asıl mesele ise konuşulanların Ada’daki gerçeklerle ne kadar örtüşeceğidir…

Ve belki de bu BM haftasında sorulması gereken en önemli soru tam olarak bu olacak…