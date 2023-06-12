Lapta’da Nguyen Hong Nhi’nin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan kazanın ardından tutuklanan M.S. bugün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis, kazanın 7 Haziran 2023 tarihinde saat 20.00 sıralarında Lapta’da meydana geldiğini anımsattı.

Polis, Turan Sokak üzerinde batı istikametine doğru seyreden Nguyen Hong Nhi’nin yönetimindeki SD 398 plakalı motosiklet ile kavşakta durmadan anayol konumunda bulunan Şehit Muhammer Karaağaç Caddesi'ne dikkatsizce giriş yaptığını söyledi. Polis, Nhi’nin, bu esnada cadde üzerinde süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyreden M.S. yönetimindeki GE 792 plakalı çift kabin aracın önünü tıkayarak, çarpışmaya neden olduğunu açıkladı.

Polis, kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsünün kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiğini belirtti.

Kazayla ilgili soruşturma kapsamında sürücü M.S’nin tutuklandığını ifade eden polis, gerekli araştırmaların yapıldığının belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, 20 bin TL nakit teminat yatırması ve 2 kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.