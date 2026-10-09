Nilden Bektaş Erhürman, Mağusa Bölgesi’nde düzenlemeleri tamamlanan Canbolat Özgürlük Ortaokulu, Gazi Mağusa Meslek Lisesi ve Çanakkale Ortaokulu’nu ziyaret etti.

Yapılan çalışmaları inceleyen Nilden Bektaş Erhürman ayrıca okul ziyaretlerinde öğrencilerin hazırladığı resim sergisini gezdi ve seramik yapımına katıldı.

Nilden Bektaş Erhürman’ın gerçekleştirdiği ziyaretlerde hediye takdimi yapıldı.

Nilden Bektaş Erhürman’a ziyaretlerinde Cumhurbaşkanı Özel Gereksinimli Bireyler Danışmanı Dr. Günay Kibrit, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler ve Sosyal Politikalar Danışmanı Aydan Başkurt, Cumhurbaşkanı Eğitim Danışmanı Doç. Dr. Melahat Arıklı eşlik ederken, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah Ekinci ile İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Özsoy da hazır bulundu.

Protokol kapsamında ihtiyaç duyulan okullarda gerçekleştirilen düzenlemelerle, eğitim ortamlarının özel gereksinimli bireyler için daha erişilebilir hale getirilmesi ve “engelsiz okul” anlayışının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman’ın öncülüğünde KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ve İnşaat Mühendisleri Odası arasında işbirliği protokolü imzalanmıştı. Protokole, Genel Orta Eğitim Dairesi Müdürü Lütfü Oflaz, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın ve İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah Ekinci imza koymuştu.