Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Namık Kemal Lisesi Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi Programları Kontenjan Sınavı 7 Eylül Pazartesi, Türk Maarif Kolejleri Ara Sınıflarına Giriş Sınavı (KASGS-2026) ise 9 Eylül Çarşamba günü yapılacak.

-Namık Kemal Lisesi’nde 57 kişilik kontenjan

Namık Kemal Lisesi Kontenjan Sınavı, 2026 Yerleştirme Sınavı sonucunda boş kalan kontenjanların doldurulması amacıyla gerçekleştirilecek.

Sınava, 2025-2026 öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi veya özel okulların 8’inci sınıfından mezun olmaya hak kazanan ve eğitimine Namık Kemal Lisesi’nin Anadolu Lisesi veya Fen Lisesi programında devam etmek isteyen öğrenciler katılabilecek.

Açıklanan kontenjanlara göre Anadolu Lisesi Programına 20, Fen Lisesi Programına ise 37 öğrenci kabul edilecek.

Namık Kemal Lisesi Kontenjan Sınavı 7 Eylül Pazartesi günü iki oturum halinde yapılacak. Birinci oturum 08.30-10.15 saatleri arasında olacak ve Türkçe, Matematik ile Fen ve Teknoloji derslerinden sorular yöneltilecek. İkinci oturum ise saat 10.45-12.00 arasında gerçekleştirilecek. Bu oturumda T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Kıbrıs Türk Tarihi ve İngilizce derslerinden sorular yer alacak.

Sınavda Matematik, Fen ve Teknoloji, Türkçe ve İngilizce derslerinden 25’er, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük’ten 15, Kıbrıs Türk Tarihi’nden ise 10 soru sorulacak. Yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecek. Adayların herhangi bir programa yerleştirilebilmesi için yerleştirme puanlarının en az 60 olması gerekecek.

-Türk Maarif Kolejleri ara sınıflarında 59 kişilik kontenjan

Türk Maarif Kolejleri Ara Sınıflarına Giriş Sınavı (KASGS-2026) ise 2026-2027 öğretim yılından itibaren eğitimine kolejlerde devam etmek isteyen öğrencilere yönelik olarak 9 Eylül’de düzenlenecek.

Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nde 16, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nde 14, Güzelyurt Türk Maarif Koleji’nde 12, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji’nde 12 ve Lefke Gazi Lisesi Kolej Programında 5 olmak üzere toplam 59 kişilik kontenjan ayrıldı.

Kolejlerin Ara Sınıflarına Giriş Sınavı 9 Eylül Çarşamba günü saat 09.30’da başlayacak ve 11.00’de sona erecek. Tüm sınavlar tek oturum halinde ve 90 dakika sürecek.

Sınavlar toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecek. 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıf sınavları için 40 puanlık İngilizce, 30 puanlık Matematik (İngilizce) ve 30 puanlık Fen Bilimleri (İngilizce) bölümleri yer alacak. 9, 10 ve 11’inci sınıf sınavlarında Fen Bilimleri(İngilizce) bölümü ise 10’ar puanlık Fizik(İngilizce), Kimya(İngilizce) ve Biyoloji(İngilizce) sorularından oluşacak.

KASGS-2026’da başarılı sayılabilmek için öğrencilerin en az 65 puan alması gerekecek. Başarılı öğrenciler, aldıkları puan ve ilgili sınıf ile programın kontenjanına göre oluşturulacak sıralama kapsamında kayıt hakkı elde edecek.

-Başvurular aynı tarihlerde yapılacak

Her iki sınav için de başvurular 24 Ağustos-4 Eylül 2026 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğü’de yapılacak.

Başvuru sırasında adaylardan kimlik veya pasaport fotokopisi, öğrenci belgesi ya da ilgili sınıfı tamamladığını gösteren karne veya diploma, vesikalık fotoğraf, sınav ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu ve başvuru formu istenecek.

Her iki sınavın kayıt ücreti de 1.500 TL olarak belirlendi. Ücretler, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’ndaki Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Fonu’nun 0010-126637 numaralı hesabına yatırılabilecek.

Her iki sınavın sonuçları, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılacak.

Sınavlara ilişkin başvuru koşulları, kontenjan dağılımları, sınav kapsamı ve konu başlıkları, soru sayıları, değerlendirme esasları, gerekli belgeler, sınav kuralları ve diğer tüm ayrıntılara aşağıda yer alan kılavuz kitapçıklarından ulaşılabilir.