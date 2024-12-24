Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına düzenlediği saldırıda 5 kişinin ölümüne neden olan Talib al-Abdulmohsen'in, İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in sosyal medya hesabındaki paylaşımına yorum yaparak bir eylem düzenleyeceğinin sinyalini verdiği ortaya çıktı.



İçişleri Bakanı Faeser, 8 Mayıs'ta sosyal medya platformu X'ten, Başbakan Olaf Scholz'un yaptığı paylaşımı alıntılayarak o dönemde ülkede siyasilere yönelik sözlü ve fiziki saldırılara tepki gösterdi.



Faeser, "Şiddet, tüm demokratik tartışmaları bitirir. Çok net bir duruş sergilemeliyiz. Önemli olan hızlı ve tutarlı soruşturmalar yürüterek saldırıya uğrayan herkesi korumak ve desteklemektir." ifadelerini kullandı.

Noel pazarına saldıran Talib al-Abdulmohsen ise Faeser'in bu paylaşımına, "Büyük olasılıkla adaleti sağlamak için bu yıl öleceğim." yorumunu yaparak bir eylem yapacağının sinyalini verdi.



Bu yorumunun ardından Abdulmohsen hakkında herhangi bir soruşturma yapılmaması sosyal medyada eleştiri konusu oldu.



NOEL PAZARI SALDIRISI



Almanya'da Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg kentinde 20 Aralık'ta Noel pazarına araçla yapılan saldırıda 5 kişi yaşamını yitirmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.



Saldırının ardından gözaltına alınan Suudi Arabistan doğumlu doktor Talib al-Abdulmohsen 22 Aralık'ta tutuklanmıştı.