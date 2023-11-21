Bakanlık Alanya'da gerçekleşen olayla ilgili dün açıklama yapıp en ağır ceza için davanın takipçisi olacağını belirtmişti. 14 yaşın altındaki 5 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen yurt eğitmeni bugün tutuklandı.

AİLE BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, Antalya'nın Alanya ilçesindeki erkek öğrenci yurdunda görevli eğitmenin, 5 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ve ifadesinin ardından serbest bırakıldığı iddiasına ilişkin suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bakanlık avukatlarımız tarafından olayla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Yargılama sürecine müdahil olarak, suçluların en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız. Mağdur çocuklara ve ailelerine yönelik başta psikososyal destek olmak üzere hizmet modeli çalışmamız devam etmektedir" denildi.

TUTUKLANDI

Bakanlığın açıklamasının ardından olayla ilgili şüpheli eğitmen G.R.U., dün öğle saatlerinde Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.R.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(DHA)